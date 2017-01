Fahrgäste verstehen nur Bahnhof: Anzeige irritiert

Wenn ein Zug über Zwickau fährt, dann ist das zwar hochinteressant. Man würde als Reisender aber schon gerne wissen, wohin die Reise letztlich geht - und von welchem Bahnsteig aus.

Von Peter Albrecht

erschienen am 28.01.2017



Plauen. Anzeigetafeln sind nicht gerade die Stärke des Oberen Bahnhofs in Plauen. Das große Exemplar draußen am Busbahnhof hat noch nie über einen längeren Zeitraum hinweg richtig funktioniert, und tut das seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr. Dort am Kopf des Busbahnhofes sollten ja auch mal die Abfahrtszeiten der Züge abzulesen sein - im unteren Bereich. Das ist auch nicht der Fall. Aber wenigstens konnte man bisher beim Betreten der Empfangshalle Abfahrtszeiten der Züge, Zielbahnhöfe und die dazugehörigen Bahnsteige sowie eventuelle Verspätungen ablesen. Damit ist es jetzt auch vorbei.

Neue Technik ist installiert, die erneut für Verärgerung unter Fahrgästen sorgt. "Sehr informativ", spottet einer über die Tafel, die bis vor kurzem nur eine blaue Fläche zeigte. "Was hat die neue Zuganzeige im oberen Bahnhof für einen Sinn?", wandte sich ein anderer an die "Freie Presse". Die Anzeige auf dem Bildschirm sei "winzig klein, es werden nur drei Züge angezeigt und eine Bahnsteig-Anzeige ist auch nicht vorhanden", schreibt er.

In der Tat war das bisherige Modell wesentlich größer. Diese neue elektronische Variante sei ein Witz. Es würden nur Minimalinformationen weiter gegeben. "Ich glaube, hier hat die Bahn an der falschen Stelle gespart", kritisiert der Plauener.

Mitte dieser Woche dann die Überraschung: Auf der neuen Anzeigetafel war plötzlich etwas zu lesen - aber nicht viel. Da standen die Abfahrtszeiten, dahinter jene Bahnhöfe, über die der Zug fährt. Es fehlte aber etwas ganz Entscheidendes, nämlich wohin gefahren wird und von welchem Bahnsteig aus.

Warum das neue Display nicht funktioniert? "Es erfolgte ein Austausch der Technik, diese ist jedoch noch nicht fertig konfiguriert", hat die Pressestelle der Deutschen Bahn auf Anfrage geantwortet. Die Konfiguration werde in den nächsten Tagen durchgeführt, "sodass eine vollständige Funktionsweise bis Ende der fünften Kalenderwoche angestrebt wird", heißt es weiter. Das wäre also bis 5. Februar.

Warum die alte Technik entfernt worden ist? Mittels der modernen LC-Technik sei eine bessere Darstellung für den Kunden möglich, heißt es. Weitere Veränderungen auf dem Oberen Bahnhof stehen derzeit nicht auf dem Plan, ließ das Unternehmen noch wissen.

Was allerdings intakt ist, das sind die Anzeigen an den Bahnsteigen. Das gilt auch für die einzelnen Stände auf dem Busbahnhof, und natürlich die der Straßenbahn.