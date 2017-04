Fall Wunderlich: Angeklagter soll sich mit Tat gebrüstet haben

Im Prozess um den Mord an einer jungen Plauenerin vor 30 Jahren wurde der mutmaßliche Täter am Mittwoch schwer belastet: von einer Partnerin, die ihm 2005 in Gera Unterschlupf bot.

Von Gabi Thieme

erschienen am 19.04.2017



Zwickau/Plauen. Patrick E. betritt zunächst selbstsicher den Zeugenstand im Schwurgerichtssaal des Zwickauer Landgerichts. Er hat einen Anwalt mitgebracht - wohl wissend, dass er einer der wichtigsten Zeugen im Prozess um die Ermordung von Heike Wunderlich 1987 in Plauen sein könnte. Doch mit jeder Frage, die Richter und Verteidiger stellen, schwindet ein Stück seiner Selbstsicherheit, machen sich quälende Zweifel und vor allem Ängste breit. Ängste vor dem Mann gegenüber auf der Anklagebank.

Patrick E. war, als er 2005 den jetzt Angeklagten Helmut S. in seiner Geraer Wohnung aufnahm, noch eine Frau, 22 Jahre alt, mit Namen Stephanie. Eine Nachbarin hatte S. vor die Tür gesetzt. Weil der nicht wusste wohin, habe sie ihn aufgenommen. Sie habe stets seine Hilfsbereitschaft geschätzt. "Wir wollten es einfach miteinander probieren, obwohl ich fast nichts über ihn wusste", erzählt Patrick E., der noch heute in Thüringen lebt.

Sie habe damals ein wenige Monate altes Kind gehabt. Zum ersten Mal sei die Situation eskaliert, als der Kindesvater sie und den Sohn in ihrer Wohnung besuchte. "Helmut legte sich mit ihm an, er war im Vollrausch. Er schmiss ihn brutal raus. Ich bekam eine blutige Nase, und dann nahm er mich". Etwa ein halbes Jahr sei sie mit ihm liiert gewesen. Er habe sich angeblich verfolgt gefühlt, wagte sich kaum auf die Straße. "Zwei- bis dreimal pro Woche vergewaltigte er mich. Wenn ich nicht still hielt, schlug er mich blau. Und er drohte mir mit den Worten: ,Ich habe es schon einmal gemacht und werde es auch wieder tun!' Ich wusste nicht, was er damit meinte." Bei der ersten Vergewaltigung im Badezimmer sei er stark betrunken gewesen. "Er sagte, wenn ich nicht spure, würde es mir genauso ergehen wie den beiden anderen Mädels."

"Hat er ihnen etwas über seine Plauener Zeit gesagt?" hakte Richter Klaus Hartmann nach. Er habe da gewohnt und im Knast gesessen. Es sei dort etwas passiert, weshalb er nicht zurück könne, man würde ihn suchen, erinnert sich Patrick E.

Weil ihn die Antworten damals nicht befriedigten und "alles vage zusammengewürfelt schien", habe er mehrfach nachgebohrt. "Doch es folgte tagelanges Stillschweigen und er machte sich eine Flasche Bier nach der anderen auf." Er habe den Aussagen seinerzeit wenig Bedeutung beigemessen. "Denn ich wusste nie, wann Helmut die Wahrheit sagte und wann er log. Irgendwann glaubte ich ihm gar nichts mehr."

"Gab es noch ein markantes Detail?" fragte der Richter. "Ja. Er hatte doch seine persönliche Sachen bei mir, darunter ein Karton mit Schwarz-Weiß-Fotos drin. Auf einem war er mit einem kleinen Mädchen zu sehen. Dann zeigte er mir ein Passbild und sagte, das sei seine Freundin. Die lebe nicht mehr. Auf der Rückseite hat 1987 gestanden."

"Erst vergangenes Jahr dämmerte es mir dann, als mich ein Polizist im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu diesem Verfahren befragte. Er legte mir das Foto einer Frau vor und fragte, ob mir das Bild etwas sagt. Es zeigte jene junge Frau, deren Bild ich in dem Karton entdeckt hatte. Ich erkannte sie an ihren Ohren." Der Beamte sagte mir, es sei die 1987 in Plauen ermordete Heike Wunderlich.

Wegen der Vergewaltigungen an ihr habe sie ihn zwei- oder dreimal bei der Polizei angezeigt. Als der erste Fall endlich vor Gericht landete, seien sie schon getrennt gewesen. Er sei mit einer anderen Frau erschienen und habe alles abgestritten. Er habe sie angeschrien und sie als Lügnerin beschimpft. "Da hat mich der Mut verlassen. Ich habe die Anzeigen zurückgezogen und die Sachen nicht weiterverfolgt", berichtete Patrick E.

Er wurde am Mittwoch auch gefragt, warum er der Zwickauer Polizei im vergangenen Jahr nicht jenes Detail berichtet habe, das 2006 bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Gera zur Sprache kam. Damals hatte E. angegeben, Helmut S. habe ihn zwingen wollen, mit ihm einen Pornofilm anzuschauen. Als der heute 61-Jährige die Partnerin dabei vergewaltigte, habe er ihr ein Messer an den Hals gelegt und gedroht: "Wenn du nicht mitmachst, steche ich deinen Wanst auf!"

"Ich lebe immer noch in Angst und Schrecken vor diesem Mann. Er hat mein Leben kaputt gemacht. Wissen Sie, was ich für einen Bammel hatte, ihn hier wiederzusehen?" erregte sich der Zeuge am Mittwoch.

Helmut S. starrte den jetzt 34-Jährigen die gesamte Zeit über aufmerksam an. Als er zweimal spontan ansetzte, sich zu erheben, drückte ihn sein Anwalt auf die Anklagebank zurück. Die Verteidiger setzten am Mittwoch durch, dass der Zeuge zu einem der nächsten Termine erneut erscheinen muss. Dann sollen auch alle Aussagen zu den Ermittlungen 2006 in Gera in den aktuellen Prozess eingeführt werden. Eine Staatsanwältin hatte damals fünf Seiten protokolliert. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.