Fast jeden Tag blinder Alarm in Plauen

Genau 333-mal ist bei den Kameraden der Berufsfeuerwehr im Vorjahr der Kaffee kalt geworden - obwohl es nicht gebrannt hat.

Von Sabine Schott

erschienen am 04.03.2017



Plauen. Bei der Plauener Berufsfeuerwehr gehen häufig Fehlalarme ein. Zum Beispiel jetzt wieder, am Mittwochnachmittag: Mit Leiterwagen, Löschzug und einem Krankenwagen raste ein Lebensretter-Team die Pausaer Straße entlang. Doch dieser Einsatz war einer von jenen, die die Lebensretter als Glück im Unglück empfinden, wie ein Anruf in der Zentrale schnell deutlich machte: In einem Möbel-Discounter habe lediglich die Brandmeldeanlage verrückt gespielt, sagte Einsatzleiter Marco Graubner. Die Erleichterung über den Falschalarm war dem Mann deutlich anzumerken.

Auf eine ansehnliche Zahl sind die blinden Alarme in den ersten Wochen dieses Jahres bereits angewachsen. Im Vorjahr hatte es 333 gegeben. Bei 125 war eine Brandmeldeanlage die Ursache. Im Stadtgebiet gibt es zurzeit 81 Objekte - Krankenhäuser, Pflegeheime oder Wohnheime für Asylbewerber - mit solchen Anlagen, wie Jörg Pöcker weiß.

Der Brandschutz-Fachgebietsleiter des Rathauses ist zugleich Chef der Berufsfeuerwehr. Häufigste Ursachen für die Alarmierungen ist Pöcker zufolge menschliches Fehlverhalten. Oder Objektbetreiber vergessen schlicht, die Anlage abzuschalten, zum Beispiel bei Bauarbeiten.

Wenn ein Notruf bei den Brandschützern in der Plauener Poeppigstraße eingeht, fährt der Löschzug normalerweise mit neun Leuten los. Handelt es sich um Orte, an denen sich viele Menschen befinden könnten, zum Beispiel im Theater oder in Veranstaltungssälen, gehen bei mindestens zwei Löschzügen die Sirenen an. Oftmals brennt es eben nicht und ist auch keine andere Gefahr im Verzug. Doch die Kameraden sind lieber einmal mehr unterwegs, als dass die telefonische Notrufnummer 112 zu spät oder gar nicht gewählt wird.

Es kommt auch vor, dass kleinere Brände bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Laut Statistik ist das in Plauen letztes Jahr bei 20 Einsätzen geschehen. Aufgrund eines schlechten Scherzes mussten die Kameraden zwei Mal ausrücken. Im Zweifel kann das teuer werden. Denn wenn der Verursacher ausfindig gemacht wird, muss er zahlen. "Abgerechnet wird bei uns nach einem 15-Minuten-Takt", erklärt Pöcker. Der kleinste, häufig in Rechnung gestellte Betrag belaufe sich auf 210 Euro.

Für Aufregung sorgen immer wieder Asylbewerberwohnheime in Plauen. Spitzenreiter bei Fehlalarmen, ausgelöst von Brandmeldeanlagen, ist das durch den Landkreis betriebene Domizil für Flüchtlinge an der Friedensstraße. Wie kann das sein? "Die dort lebenden Menschen kommen aus einem anderen Kulturkreis und haben ein geringer ausgeprägtes Sicherheitsempfinden als Deutsche", lautet die Begründung des Feuerexperten Pöcker. Da wird geraucht oder trotz Verbotes gekocht.