Festhalle: Vergrößerung im Gespräch

Nur Schönheitsreparaturen oder erneut radikale Veränderungen? Wohin in den nächsten Jahren die Reise für Plauens größte Veranstaltungsstätte geht, soll jetzt eine Prioritätenliste bestimmen. Auch ein Umbau der dreieckigen Bühne wird diskutiert.

Von Sabine Schott

erschienen am 07.01.2017



Plauen. Es gibt ein Minimal- und eine Maximal-Variante: Während die Stadtspitze aufgrund klammer Kasse für wenig Veränderung plädiert, sprechen sich Stadträte und Festhallen-Leitung für eine größere Umwandlung aus. So sagte Ingo Eckardt (CDU) am Donnerstag im Kulturausschuss: "Ich bin für radikale, zukunftssichere Lösungen."

Rund 1300 Sitz- beziehungsweise um die 3500 Stehplätze hat das Kultur- und Kongresszentrum zu bieten. Diese Kapazität bezeichnete Ronny Bley, Chef des Hauses, als ausreichend. Unbefriedigend allerdings sei die Zahl der Säle: "Häuser in vergleichbarer Größe haben meist fünf Räume", so Bley.

Unterm Strich heißt das: Es fehlt mindestens ein großer Raum. Platz dafür wäre da, er müsse nur besser genutzt werden. So kann sich der Hallenleiter vorstellen, die Terrasse mit einer Etage aufzustocken oder den früheren Ballettsaal wieder zu nutzen. Dieser dient momentan als Lager.

Den Enthusiasmus bremste Kulturbürgermeister Steffen Zenner (CDU) allerdings: "Für einen Anbau ad hoc hat die Stadt kein Geld, aber ein neues Lager oder dessen Verlegung in ein externes Gebäude, das ist denkbar." Zenner spricht gern von "unserer Festhalle". Ganz so einfach, wie er und manche Ausschussmitglieder sich eine Auslagerung des Inventars jedoch vorstellen, funktioniere das dann doch nicht, so Bley: Gelagert werden vornehmlich Tische, Stühle und schwere Veranstaltungstechnik. Das könne man nicht mehrfach in der Woche hin- und herbefördern. "Außerdem haben wir kein Fahrzeug", unterstrich Bley.

Die kleine, dreieckige Bühne, zuweilen wegen schlechter Akustik oder der schrägen Anordnung zum Publikum getadelt, bereitet Bley indes keine Bauchschmerzen. Im Gegenteil: "Manche Künstler sind von unserer Bühne hellauf begeistert." Ohnehin könne man sie nicht einfach so "wegsanieren", sagt der Festhallen-Chef. Das würde einen Eingriff in die komplette Statik des Saales bedeuten. Dass die Bühne mit der auffälligen Form der Halle ihren Charakter gibt, darin waren sich Bley und Zenner einig. Lutz Kowalzick (CDU) bestätigte: "In der Musikszene ist sie ein Markenzeichen."

Apropos Musik: Die Festhalle, die sich zwischen Vogtlandhalle Greiz, Freiheitshalle Hof und Stadthalle Zwickau behauptet, werde gut angenommen - sowohl von Künstlern als auch Publikum, sagt Bley.

Der letzte Umbau fand im Sommer 2007 statt. Damals war zum großen Saal ein kleinerer hinzugekommen, der per Trennwand abgeteilt wird: Bei Bedarf bietet der Extra-Raum Platz für rund 300 Zuschauer mehr. Es besteht auf insgesamt 1090 Quadratmetern effektiver Nutzfläche also ein Fassungsvermögen bis 3500 Personen (Stehplätze) oder - bestuhlt - bis 1342 Personen. Außerdem ist in den Vorjahren zum Beispiel eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe eingebaut und das Parkett erneuert worden.

Eine Zahl weiterer mittelfristiger Investitionen steht in der Warteschleife. Auf Vordermann gebracht werden sollen etwa die Nordfassade der Festhalle, das Dach und die Elektroanlage. Auch die Bühnentechnik, konkret veraltete Motorenzüge, will man erneuern. Auch ein neues Feuerlöschsystem steht auf dem Plan. Sorgenkind ist zudem der Gastrobereich. Dessen Zustand, den Bley als katastrophal bezeichnet, erinnere an DDR-Zeiten, aus denen er auch stamme. Längst nicht auf neuestem Stand sind Bley zufolge Klima- und Lüftungstechnik: Mit einer Million Euro, wie im neuen Betreiberkonzept aufgelistet, sei einiges möglich.