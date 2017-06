Festhallen-Team managt künftig auch Stadtpark-Bühne

Der Betreibervertrag mit dem Parktheater-Verein wird zum Jahresende nach fast 20 Jahren überraschend aufgehoben. Es ist keine einseitige Entscheidung.

Von Sabine Schott

erschienen am 16.06.2017



Plauen. Bob Geldof, Dieter Bohlen, Glasperlenspiel, Helge Schneider, Kim Wilde, Paul Potts: Die Liste der Stars, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten im Plauener Parktheater aufgetreten sind, ließe sich fortsetzen. Dafür, dass sich die großen Namen die Klinke in die Hand gaben, sorgte federführend der Parktheater-Verein. Zum Jahreswechsel gehen er und die Stadt Plauen mehr oder weniger getrennte Wege.

Wie gestern erklärt wurde, soll der Nutzungsvertrag aufgehoben werden, der seit 1998 bestanden hat. Ab 1. Januar werden Ronny Bley und sein Team der städtischen Festhalle das Parktheater betreiben, also Veranstaltungen organisieren und das Gelände vermieten.

Um die Vertragsaufhebung gebeten hatte der Verein - und stieß dabei auf offene Ohren bei der Plauener Stadtverwaltung. Nach 20 Jahren Ehrenamt sei es legitim, die Verantwortung jetzt abgeben zu wollen, teilte Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) mit. Er habe schon länger vom Vorhaben des Vereins gewusst. Dieser hatte im Mai auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, sich künftig nur noch als Förderverein stark zu machen.

Man habe sich nicht gestritten, wolle sich vielmehr weiter engagieren, betonte gestern Steffen Krebs vom Vorstand des Parktheater-Vereins auf Anfrage von "Freie Presse". Gedanken darüber, wie diese Aktivitäten genau aussehen sollen, könne man sich aber erst nach der nun beginnenden Urlaubszeit machen. "Wir hatten uns einst gegründet, um das Kleinod im Stadtpark zu retten", so Krebs. Ihm und seinem Vorstands-Kollegen Jens-Uwe Köhler liege die Freiluft-Bühne am Herzen.

Als der Inhaber eines Plauener Musikmarktes und der Versicherungsfachmann den Verein aus der Taufe hoben, habe auf dem Areal am Stadtpark einiges im Argen gelegen. "Es hat überall reingeregnet, und die Birken zwischen den Sitzreihen waren schon anderthalb Meter hoch", erinnert sich Krebs. Als Jugendlicher sei er mit dem Moped gern gen Parktheater gedüst, auf dessen Gelände Jahrzehnte lang das Plauener Spitzenfest stattfand - bis 1996.

An die Konzerte dieses letztmals in der grünen Lunge durchgeführten Volksfestes entsinnt sich Festhallen-Leiter Ronny Bley noch genau. Die Kanadierin Alannah Myles ("Black Velvet") habe zum Beispiel gesungen. Und an die Saragossa Band. Ähnlich bekannte Künstler will Bley nun wieder zu den Open Airs nach Plauen locken. "Wir arbeiten auf Hochtour am Konzept", sagte er gestern. Wahrscheinlich sei, dass Bleys Mannschaft personell aufgestockt wird. Denn: "Wir sind momentan am Limit. Mehr Aufgaben zu übernehmen, das schaffen wir nicht." Außerdem sitzt dem künftigen Betreiber die Zeit im Nacken. Zwar ist mit dem Beginn der Ferien auch Sommerpause in der Festhalle, doch das betrifft lediglich die Veranstaltungen. Im und am Haus soll gebaut werden.