Festhallen-Team will kurzfristig Künstlermarkt retten

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Der traditionelle Hobby- und Künstlermarkt im Plauener Malzhaus soll eine Zukunft haben und in jedem Fall auch in diesem Jahr stattfinden. Nachdem Festhallenchef Ronny Bley am Donnerstag aus der Zeitung vom Aus erfahren hat, signalisierte er sofort Bereitschaft, als Veranstalter den Markt fortzuführen. "Wir wollen retten, was zu retten ist, bereits am Freitag gibt es ein erstes Gespräch, um mit Partnern ein Konzept zu erarbeiten", sagte er am Donnerstagnachmittag der "Freien Presse". Interessierte Händler sollen sich umgehend in der Festhalle melden. (bju)