Feuer in Grundschule: Kinder müssen das Gebäude verlassen

In der Einrichtung im Plauener Stadtteil Reusa ist gestern Mittag ein Feuer ausgebrochen. Die rund 130 Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei ermittelt.

Von Manuela Müller und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 23.11.2016



Plauen. Der Schultag war fast zu Ende, als die Schulleiterin Großalarm auslöste. In einer Garderobe im Obergeschoss brannte es. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge soll das Feuer von einer Tasche ausgegangen sein. Unklar bleibt bislang, ob es sich um einen Schulranzen handelte und was sich dort entzündet hatte. Die Brandursachenermittler der Polizei sicherten gestern Spuren, um den Grund des Feuers aufklären zu können.

Der Notruf ging 12.02 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. 50 Minuten später waren die Flammen gelöscht. Die Lehrerinnen evakuierten das Gebäude. Sie brachten die Kinder auf den Schulhof und später zum Aufwärmen in die Turnhalle, wo sie darauf warteten, ihre Jacken und Taschen holen zu dürfen. Anschließend wurde ein Teil der Kinder von Erzieherinnen in den Hort gebracht. Manche Eltern erfuhren durch die Medien von dem Brand und holten ihre Söhne und Töchter ab.

"Die Evakuierung hat bestens funktioniert. Alle waren diszipliniert und haben sich vorbildlich verhalten", so Feuerwehr-Chef Jörg Pöcker am Nachmittag. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich rund 130 Mädchen und Jungen in der Schule aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Das Feuer beschränkte sich auf den einen Raum im Obergeschoss, etwa 15 mal 3 Meter groß. In dem Raum hängen die Kinder ihre Jacken auf und stellen mitunter ihre Sporttaschen dort ab.

Vier Feuerwehren rückten an, dazu zwei Rettungswagen, Notarzt und Polizei. Wetzstein spricht von einem Großalarm. Mit Atemschutzmasken gingen seine Kollegen in das Gebäude und sicherten es. Durch das beherzte Vorgehen eines kleinen Mädchens konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Kind hatte den Brand entdeckt, als es durch das Schulhaus lief, und sofort Hilfe geholt, so der Einsatzleiter.

Über eingebaute Rauchabzüge hat die Feuerwehr das Gebäude belüftet und entraucht, auch den Kohlenmonoxid-Gehalt kontrollierten die Retter. Gestern zum Redaktionsschluss war nicht davon auszugehen, dass es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Schulbetrieb kommen könnte.

Die Grundschule am Weinberg ist vor sechs Jahren für rund 2,7 Millionen Euro saniert worden. Im vergangenen Jahr ließ die Stadt die Turnhalle erneuern.