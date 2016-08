Feuer und Flamme fÃ¼r die Heimatstadt

Feuer und Flamme für die Heimatstadt

Lebendig soll die Spitzenstadt bleiben, etwas für jeden bieten und neue Leute anziehen: Hinter dieses Ziel klemmen sich sechs Plauener mit Herzblut und Köpfchen.

Von Elsa Middeke

erschienen am 20.08.2016



Plauen. Wer wissen will, was in Plauen abgeht, ist bei ihnen richtig. In der Spitzenstadt arbeitet eine kleine, aber umso hartnäckigere Szene daran, mit immer neuen Ideen ihre Heimat aufzupeppen - zur Freude vieler Einwohner. Sechs Macher erzählen, wie sie Quizabende, Partys oder Festivals auf die Beine stellen, und verraten die eine oder andere Note Zukunftsmusik.

Eins der Gesichter hinter der beliebten Tanzfete Wilde Hilde ist Eric Seifert. Nach dem Aus auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters und einer Oster-Hilde im Club Zooma gibt es noch keinen festen neuen Platz. "Es ist angedacht, dass sich die Hilde an verschiedenen Orten präsentiert", sagt der 37-Jährige. Eine sommerliche Open-Air-Hilde am Stadtstrand scheiterte an Auflagen der Stadtverwaltung: Musik nur bis Mitternacht, so Seifert. "Es ist im Moment schon schwer, hier etwas auf die Beine zu stellen." Aufgeben kommt für ihn trotzdem nicht infrage.

Der Club Zooma an der Schöpsdrehe ist für seinen Herzschlag aus elektronischer Musik bekannt. Nancy Grüner (27) gehört neben Seifert zum Team des Clubs. "Ich glaube an das Potenzial von Plauen", sagt Grüner. "Hier kommt es darauf an, Hand in Hand zu arbeiten." Das funktioniere auch gut. Zooma-Gänger können sich auf etwas Neues freuen: Zum Saisonauftakt am 27. August gibt es mit "Dance Royal" eine Tanznacht für alle Geschmäcker.

Auch Gerry Hallbauer (26) engagiert sich für den Club und mehr. Statt wegzuziehen wollten er und Grüner lieber in Plauen etwas bewegen, sagt er. Also gründeten sie die Gruppe Feinstadtklein und riefen Quizabende namens "Hinterfragbar" in der Milchbar ins Leben. Etwa alle zwei Monate ziehen sie damit ein buntes Publikum an, so Hallbauer. Auf dem Spitzenfest wetteiferten schon zwei Mal Teams mit Denk- und Sportaufgaben um den Steckenpferdpokal. Der sogenannte Flowmarkt, ein besonderer Floh- und Kreativmarkt, hat ebenfalls bereits zwei Mal im Club Zooma stattgefunden. Die dritte Auflage ist in Vorbereitung. Am heutigen Samstag hat der "Tag im Park" Premiere: ein lockeres Zusammensein mit Spiel und Spaß im Stadtpark. Es ist die erste Veranstaltung, die Feinstadtklein als frisch gegründeter Verein mit weiteren Mitgliedern wuppt.

André Schatz (41) war acht Jahre Teil des Teams, das hinter dem alternativen Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei steht. Im Januar trennten sich die Wege. Seine Erfahrungen steckte er ins Kurzfilm-und-Musik-Festival Stadtlichter, das vor Kurzem in den Weberhäusern über die Bühne ging. Für eine Neuauflage hat er schon Ideen: "Nächstes Jahr möchte ich den Freitag mit dazunehmen und noch mehr Gäste anlocken." Auch die Galerie Forum K sowie den Gastgarten und Lebensraum Vivo würde Schatz gern mit einbeziehen. Zurzeit suche er noch Sponsoren.

In der Röste hat sich das Team nach Schatz' Weggang neu sortiert, berichtet Marlén Rieger (36). Mit vereinten Kräften haben sie unter dem Motto "Love, Peace and Rösterei" Neues in der Kulturfabrik gestemmt: "Wir haben nun einen Biergarten", erzählt sie. Seit zwei Monaten gebe es dort jeden zweiten Sonntagnachmittag elektronische Tanzmusik. Mit der wiedererweckten Reihe "Handgemacht neu aufgelegt" böten sie Musikern aus dem Verein Kultur-Musik-Kunstszene-Plauen und Region nun eine Plattform. Zudem soll es mehr Poetry Slam, also Dichterwettstreit, geben - dafür sind die Fühler bereits ausgestreckt.

Antonio Lucaciu wohnt zwar nicht mehr in Plauen, seiner Heimat bleibt der Wahl-Leipziger dennoch treu. Der 29-Jährige hatte vergangenen Herbst das Festival "Egolaut" mit verantwortet. "Ich werde immer noch darauf angesprochen, es hat viele begeistert", freut er sich. Eine Wiederholung sei noch nicht absehbar - zu wenig Zeit fürs Organisatorische. Plauen brauche solche Erlebnisse, so der Musiker: Sie seien wie Leuchttürme, die auch Leute von außerhalb anzögen. Mehr Unterstützung vonseiten der Stadt wäre künftig schön, wünscht er sich. "Die Subkultur wird in Plauen manchmal doch etwas stiefmütterlich behandelt." Am heutigen Samstag gibt die Band Egolaut, erstmals mit Lucaciu am Mikro, ab 20Uhr ein Open-Air-Konzert am Malzhaus.