Freie Schulen erweitern ihr Bildungsangebot

Die Freien Schulen Plauen planen zwei neue Standbeine: eine Berufsfachschule für Altenpflege sowie eine für Pflegehilfe.

Von Renate Günther

erschienen am 21.11.2016



Plauen. Etwas versteckt am Plauener Stadtrand, an der Kasernenstraße 59, steht eine Bildungsstätte, in der zwei Schularten untergebracht sind: Die Berufsbildende Förderschule Adolph Kolping und die Wirtschaftsschule Plauen. Schulträger ist die Anerkannte Schulgesellschaft (ASG). Für Samstag waren Interessierte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

2013 war die Wirtschaftsschule entstanden, als sich die Gothaer Bildungsgesellschaft (Gobi) aus Plauen zurückgezogen hat. 50 Schüler und fünf Lehrer waren damals von der Morgenbergstraße in das Haus Kasernenstraße 59 umgezogen. Heute werden dort 104 Jugendliche zu staatlich geprüften Betriebswirten für Wirtschaft und Verwaltung sowie Sozialwesen ausgebildet. Außerdem besteht die Möglichkeit, für diese Fachrichtungen das Abitur und somit die Fachhochschulreife zu erlangen. Nach dem Abschluss kann ein Studium an Fach- und Fachhochschulen oder einer Universität aufgenommen werden. "Im abgelaufenen Schuljahr haben 40 Fach-Abiturienten und elf Betriebswirte unsere Schule verlassen", berichtete der stellvertretende Schulleiter Thomas Brauner. "Die Betriebswirte haben alle Arbeit gefunden, und die Abiturienten studieren jetzt."

Nun soll das Angebot erweitert werden. Im neuen Schuljahr können sich Schüler mit Realschulabschluss für die Berufsfachschule für Altenpflege bewerben. Ein Hauptschulabschluss berechtigt zu einer Ausbildung zur Pflegehilfe.

Es gibt in Plauen zwei weitere Bildungseinrichtungen mit diesen Angeboten. Befürchtet die Freie Schule nun einen Konkurrenzkampf? "Natürlich kennen wir das Problem", so Brauner. "Aber wir können mit kleineren Klassen und einer individuelleren Ausbildung punkten."

Paul Geitner (16) aus Bad Lobenstein war mit seinen Eltern gekommen, um die Schule kennenzulernen. "Ich würde gern die Fachoberschule besuchen und später Betriebswirtschaft studieren", sagte er.

Stolz sind die 31 Lehrer der Bildungseinrichtung auch auf eine neue Klasse, die es seit September gibt. 14 jugendliche Flüchtlinge von 15 bis 18 Jahren, die bereits über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, absolvieren ein berufsvorbereitendes Jahr. Nach einem Jahr erhalten sie den Hauptschulabschluss, der sie zu einer Berufsausbildung berechtigt. Doch Deutsch allein genüge heutzutage nicht, es sollte auch ein wenig Englisch sein. Deshalb opfert die 18-jährige Wirtschaftsoberschülerin Lilli Lorenz wöchentlich eine Stunde Freizeit, um den Neuen diese Fremdsprache zu vermitteln.