Freiheit fängt im Kopf an

erschienen am 22.02.2017



Plauen. Mario Goldstein kam 2010 nach einer fünfjährigen Katamaran-Fahrt über die Weltmeere zurück ins Vogtland - pleite, aber mit vielen Ideen. Schon seine ersten Vorträge waren Straßenfeger; jetzt spielt der Abenteurer und Autor auch als Veranstalter in einer Liga, in der der Plauener sich unter dem Label "Freiträumer" mit Referenten wie Markus Lanz, Joey Kelly und Willi Weitzel die Bälle zuwirft. Seine "Freiträumer"-Veranstaltungen in Plauen haben seit 2015 mehr als 20.000 fasziniert. Goldsteins Odyssee in die unternehmerische Freiheit begann 1988 mit einer gescheiterten Flucht aus der DDR - darüber und über seinen Albtraum von der ersten Million sprach er mit Gerd Möckel.

Freie Presse: Herr Goldstein, unter welchen Umständen fängt man als junger Mensch an, von der großen Freiheit zu träumen?

Mario Goldstein: Bei mir war das die Lebenswirklichkeit in der DDR. Aus diesem Versuch, eine gute Vision mit Hilfe einer Mauer zu verwirklichen, wollte ich aussteigen. Damals dachte ich gar nicht politisch, global oder an einen Lebensentwurf, sondern an die Sonne in Spanien. Mit einem Freund wollte ich über die tschechische Grenze nach Österreich. Alles lief gut; bis zum letzten Stacheldraht. Nach der Festnahme ging's zurück. Es war mein erster Flug, in Handschellen von Prag nach Berlin mit einem Stasimann neben mir. Ich hatte den Fensterplatz; der Ausblick hat meinen Freiheitsdrang nicht unbedingt besänftigt. Nach einem halben Jahr Haft in Karl-Marx-Stadt wurde ich freigekauft. Für 16.000 D-Mark. Freiheit fängt also im Flugzeug an. Nein, Freiheit fängt im Kopf an.

Die Freiheit, in die Sie gekauft wurden, gibt's jetzt für jeden. Auch für die Gäste Ihres Freiträumer-Festivals. Was kaufen die Leute bei Ihnen?

Eintrittskarten in eine Welt, in der sich Leute wie ich bewegen. Leute, die so frei waren, aus dem Hamsterrad auszusteigen und dabei ihr Glück gefunden haben. Davon träumt jeder. Aber das Geheimnis der Freiheit liegt im Mut, sie sich täglich zu nehmen. Mein Team und ich und alle Referenten bieten Spielräume an, das eigene Leben mit seinen tausend Zwängen ein bisschen zu überdenken. Mein Ziel ist es, mich mitzuteilen und darüber zum Nachdenken auch über den Zustand der Welt anzuregen. Das geht bis zum Umgang mit Mutter Erde, die ausgequetscht wird als gäbe es kein morgen. Dabei ist sie unsere einzige Heimat. Das ist eine Erkenntnis, die auch emotional verstanden sein will. Darum erzählen wir Geschichten, die authentisch sind.

Mit welchen Ergebnissen?

Das Feedback ist erstaunlich. Erst neulich haben mir zwei Frauen mit Tränen in den Augen erzählt, dass ihr Wochenende beim Freiträumer-Festival das schönste des Jahres war. Ich hab mitgeheult. So etwas kann man nicht verkaufen. Mir schreiben Menschen, die endlich den Schneid hatten, eine Stelle zu kündigen. Oder die sich bedanken, diese eine, nicht ganz einfache Reise gemacht zu haben. Oder die sich überwunden haben, ein wichtiges Thema anzusprechen. Oder die endlich ein Grundstück verkauft haben, weil es schon lange nur Last war. Diese Reihe ließe sich fortsetzen. Was allen eigen ist: Diese Menschen haben den Mut aufgebracht loszulassen.

Eine Fähigkeit, die Sie nie erwerben mussten. Richtig. Ich musste aber etwas anderes Wichtiges lernen, um der zu werden, der ich jetzt bin. Dabei hat mir das Loslassenkönnen sehr geholfen. Und das wäre? Erzählen Sie. Nach dem Freikauf bin ich in einer Lebenswirklichkeit gelandet, in der ich den politischen Zwang durch den ökonomischen ersetzt fand. Ich reihte mich ein und träumte den Traum von der ersten Million. Ein Albtraum. Ich war Versicherungsmakler mit 25 Mitarbeitern und hatte plötzlich Geld wie Heu. Bis die Seifenblase platzte und ich sogar einmal aufs Sozialamt musste, um mir 100 Mark zu holen. Ich war Kellner, habe eine Werbeagentur aufgemacht und bin bei einer Druckerei eingestiegen. Ich begann Handel zu treiben, habe Fensterwischer verkauft, dann eine Bauträgerfirma und eine Baufirma geführt, und ich habe auf Mallorca eine Bar aufgemacht, in der Big Harry von "Big Brother" Musik gemacht hat. Das ganze Programm, fünf Dinge gleichzeitig. Ich musste zehn Jahre in die falsche Richtung fahren, bis ich gemerkt habe, was mich krank macht. Geld ist kein guter Begleiter. Ich hab dann quasi über Nacht losgelassen, alles verkauft und mir mit einer Partnerin den Katamaran gekauft, ohne je gesegelt zu sein. Die beste Entscheidung meines Lebens. Nach acht Jahren kam ich zurück ins Vogtland. Pleite, aber mit dem Bewusstsein, eine Mitverantwortung für das zu haben, was auf der Erde geschieht und unterlassen wird. Und mit dem Kopf voller Ideen und dem Entschluss, nie wieder dem Lockruf des Geldes zu folgen. John Lennon hat mal sinngemäß gesagt, unser Glück liegt hinter der Mauer, die wir selbst errichtet haben. Damit hat er nicht die Berliner Mauer gemeint. Das klingt fast schon romantisch, um nicht zu sagen nach lebensfremder Spinnerei. Kein Problem. Dann bin ich ein Spinner, der mit seinen Vorträgen und Veranstaltungen einen Beitrag dazu leisten will, es ein bisschen mehr menscheln zu lassen. Und es gibt erstaunlich viele andere Spinner, die das gut finden. Wer sein Leben an materielle Dinge kettet, geht leer aus. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Die Leute leiden und merken es nicht. Sie klammern sich an Dinge, die keinen wirklichen Wert haben. Sie fürchten sich vor dem Tod und mit ihm das zu verlieren, was ihnen gar nicht gehört. Das zu akzeptieren ist der erste Schritt. Für jemanden persönlich. Und wie sieht's gesellschaftlich aus? Der Investment-Kapitalismus ist eine Sackgasse, für Mensch und Erde. Die Regierungen lassen sich von Lobbyisten korrumpieren und vergessen dabei, für die Wohlfahrt aller Verantwortung zu tragen. Das merken die Leute, die Folgen sind bekannt. Wir haben jeden Tag die Chance, es besser zu machen. Jeder für sich und alle zusammen. Bei einem Glas Wein finden das viele richtig, gut und schön. Ich treffe oft Leute, die immer das sehen, das gegen etwas spricht. So wäre ich damals mit Freundin und unserer kleinen Tochter nie über die Ozeane gekommen, hätte später nie Nordamerika durchquert oder das Freiträumer-Festival zum Laufen gebracht. Nur wenn du etwas lebst, gehen Türen auf, hinter denen die richtigen Leute stehen. Ich habe den Katamaran verkauft und vom Geld den Wasserwerfer gekauft, mit dem ich zum Dalai Lama gefahren bin. Der Erfolg gibt dir so viel Energie, um auch aus Sackgassen herauszukommen. Das Scheitern gehört zum Plan der Freiheit.