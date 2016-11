Freiträumer: An einem Tag von Plauen nach Australien, Sibirien und Grönland

erschienen am 21.11.2016



Ob Schneelandschaft in Grönland, das wilde australische Outback oder die Perle Sibiriens, der Baikalsee: Hunderte Besucher lauschten gestern beim Freiträumertag in der Plauener Festhalle drei Reisevorträgen. So entführten Axel Brümmer (rechts) und Peter Glöckner ihre Zuhörer in die grenzenlose Weite Australiens. Daniel Schneider (links) kam aus Eppendorf bereits zum zweiten Mal zu den Freiträumern und reihte sich in den Andrang an den Buchständen ein. Sabrina Schilbach vom Freiträumer-Team zeigte sich sehr zufrieden: "Über 800 Besucher haben sich den Vortrag über Russland angehört." Die Live-Reportage mit Markus Lanz am Abend sei ausverkauft gewesen, so Schilbach weiter, sodass zusätzliche Plätze gebraucht wurden. Das Freiträumer-Festival steht nächstes Jahr mit seiner dritten Auflage vom 24. bis 26. März an. Geplant sind neun Vorträge.