Friedensmarsch nach Aleppo: Gruppe macht heute und morgen in Dresden Station

erschienen am 05.01.2017



Plauen. Der am 26. Dezember in Berlin gestartete Civilmarch, ein Friedensmarsch für Aleppo, hat heute nach mehr als 200 Kilometern die sächsische Landhauptstadt erreicht. Auf dem Dresdener Neumarkt ist am Abend eine große Demonstration geplant.

Am Samstag soll es in Richtung Heidenau weitergehen, und am Montag wollen die Aktivisten Tschechien erreichen. Der aus dem vogtländischen Plauen stammende Mitinitiator Thomas Alboth sowie seine polnisch Ehefrau Anna wollen mit der Friedensaktion ein Zeichen setzen. Derzeit marschieren kontinuierlich um die 100 Menschen mit. Sie sind täglich etwa 20 Kilometer unterwegs. (sasch)