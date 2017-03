Frust am Bus: Planer grübeln über Haltestelle

Die Lage an der neuen Zentrums-Haltestelle ist nach wie vor angespannt. Es wird nach einer Lösung gesucht. Ein Fahrlehrer ist skeptisch. Er wirft der Stadt vor, Verkehrsprobleme auszusitzen.

Von Manuela Müller

erschienen am 22.03.2017



Plauen. Rico Holzmüller fährt nicht Bus, sondern Auto. Er ist Fahrlehrer. Fast jeden Tag fährt er mit seinen Schülern an der neuen Bushaltestelle im Stadtzentrum vorbei. "Die Kinder rennen aus dem Bus. Kreuzgefährlich", sagt Holzmüller.

Die Kritik an der Haltestelle reißt nicht ab. Sie liegt an der Syrastraße, am Zebrastreifen neben der Stadt-Galerie. In der Redaktion der "Freien Presse" beschweren sich Taxifahrer, Fahrlehrer und Menschen, die den Bus benutzen. Bei der Straßenbahngesellschaft, die die Bushaltestelle betreibt, seien nur zwei Hinweise eingegangen, sagt Geschäftsführerin Barbara Zeuner: "Aber es laufen Gespräche mit der Stadt dazu."

Man prüfe, welche Möglichkeiten es gibt, die Probleme zu lösen. Konkretes lasse sich dazu bislang nicht sagen, so Verkehrsleiter Hartmuth Förster. Ob sich an der Bushaltestelle etwas ändert oder nicht, stehe ebenfalls noch nicht fest. "Das kommt darauf an, welche Vorschläge es gibt", sagt Förster.

Der Bus hält kurz vor einer Kurve. Eine Haltebucht gibt es nicht. Fahrlehrer Rico Holzmüller sieht die größte Gefahr im Gegenverkehr aus Richtung Forststraße. Denn dort ist die Tempo-20-Zone aufgehoben, es gilt Tempo 50. Man darf also wieder Gas geben. Schulkinder, die aus dem Bus springen, sehe man im Gegenverkehr erst zu spät. "Das sind Kinder, die rennen los. Nichts warnt den Gegenverkehr vor der Haltestelle, nicht mal ein Achtungszeichen am China-Imbiss", sagt Holzmüller. Stehende Verkehrsschilder seien durch Sträucher nicht zu sehen.

Im Februar hatte die Straßenbahngesellschaft die Bus-Zentralhaltestelle vom Tunnel dorthin verlegt. Grund waren die neuen Busse, die sich das Unternehmen gekauft hat. Die sind breiter und länger als die alten und passen mit ihren Maßen in der Innenstadt nicht an der Straßenbahn vorbei. Rechtlich habe nichts dagegen gesprochen, hieß es aus der zuständigen Verkehrsbehörde im Plauener Rathaus. "Ich verstehe nicht, warum kein Fahrplan möglich ist, bei dem sich Busse und Straßenbahnen nicht ins Gehege kommen", sagt Rico Holzmüller.

Der Fahrlehrer ist skeptisch, was die neue Haltestelle betrifft. Er wirft der Stadtverwaltung vor, Verkehrsprobleme auszusitzen. Zusammen mit Fahrlehrer-Kollegen mache er das Rathaus in Plauen immer wieder auf Ecken aufmerksam, die aus ihrer Sicht gefährlich sind.

Sich darüber Gedanken zu machen, das ist in ihrem Job wie eine Berufskrankheit. Den Fahrlehrern fallen schmutzige und zugewachsene Verkehrsschilder auf, Ampelschaltungen und Orte, an denen aus Fahrschüler-Sicht ein Schild fehle. "Wir machen auch Verbesserungsvorschläge. Aber ändern tut sich nichts", sagt Holzmüller.