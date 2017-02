Frust an neuer Bus-Haltestelle: "Fußgängerfeindlicher Blödsinn"

Neue, breite Stadtbusse, für die die Zentrums-Haltestelle verlegt werden musste: Das sorgt für Frust und Angst. Mancher sieht die Ersatz-Haltestelle als gefährlichsten Bus-Stop Plauens.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.02.2017



Plauen. Perdita Knörnschild hat ihren Frust über die Bus-Posse in einem Leserbrief niedergeschrieben: "Es wäre schön, wenn die Leute nicht nur im Bus schimpfen und meckern, sondern den Mund an der richtigen Stelle aufmachen."

Seit vergangener Woche gibt es eine neue Bushaltestelle im Zentrum, und darüber hagelt es Beschwerden. Die Haltestelle befindet sich auf der Syrastraße, am Zebra-Streifen neben der Stadt-Galerie. Sie ersetzt die Stadtbus-Haltestelle am Tunnel. Der Bus hält direkt am Fußweg, eine Haltebucht gibt es nicht. "Solchen fußgängerfeindlichen Blödsinn habe ich überhaupt noch nicht gesehen", sagt Fahrlehrer Michael Marscheider, der Seniorenberater in der Verkehrswacht ist.

Die Haltestelle sei gefährlich. Besonders für Senioren, aber auch für Autofahrer. Der Bus blockiert die Fahrspur, sodass Autos den Blinker setzen, vorbeifahren und mit dem Gegenverkehr kollidieren könnten. Menschen, die hinter dem Bus den Zebrastreifen benutzen, seien erst spät zu sehen. "Man muss sich mal in die Lage eines älteren Menschen mit Handicap versetzen, welche Probleme er dort hat", sagt Marscheider. Behindertengerecht sei die Haltestelle auch nicht. Der haltende Bus müsste zumindest die Warnblinkanlage einschalten, so Marscheider. Bannen lasse sich die Gefahr nur mit einer Bus-Haltebucht, sodass der Bus den fließenden Verkehr nicht mehr beeinflusst. Alternativ müsse man die Haltestelle verlegen. "Da gibt es nicht mal ein Dach. Man kann die Leute nicht im Regen stehen lassen", sagt Marscheider.

Das Ganze veranlasst hat die Straßenbahngesellschaft. Das Unternehmen setzt Omnibusse ein, um billiger zu wirtschaften. Vor kurzem hat es neue Busse gekauft. Die sind breiter und länger als die alten und passen mit ihren Maßen nicht an die Zentralhaltestelle am Tunnel. Eine schmalere Alternative gibt es nicht, so Straßenbahn-Chefin Barbara Zeuner. Die einzige Firma, die die schlankeren Busse gebaut habe, sei pleite. "Die nächstkleineren sind so klein, dass wir unsere Fahrgäste nicht unterkriegen. Wir brauchen den Platz für den Schülerverkehr", sagt Zeuner. Deshalb verlegte das Unternehmen die Haltestelle an den Zebrastreifen: "Wir sind davon ausgegangen, dass es dort sicher ist für Fußgänger."

Die Kritik will Zeuner jetzt zum Anlass nehmen, um die Sicherheit zu prüfen. Eine Lösung sehe sie bislang jedoch nicht. Die verantwortliche Straßenverkehrsbehörde im Rathaus hatte den neuen Bus-Stop genehmigt. Rechtlich habe nichts dagegen gesprochen, heißt es aus der Verwaltung.