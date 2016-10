FÃ¼nfeinhalb Jahre Haft fÃ¼r OstthÃ¼ringer ZuhÃ¤lter gefordert

Fünfeinhalb Jahre Haft für Ostthüringer Zuhälter gefordert

erschienen am 05.10.2016



Gera/Plauen (dpa) - Im Geraer Prozess um Menschenhandel und ausbeuterische Zuhälterei hat die Staatsanwaltschaft fünfeinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Der 34-Jährige habe die Hilflosigkeit der beiden betroffenen Frauen ausgenutzt, die aus Tschechien stammten und gar nicht oder kaum Deutsch sprachen, sagte Staatsanwältin Jana Böse am Mittwoch in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht. Eines der Opfer war geistig behindert, eine andere Frau soll in eine Wohnung in Plauen eingesperrt worden sein, um vermeintliche Schulden durch Sexdienste an Freiern abzuarbeiten. Die Einnahmen in diesen Fällen habe er ganz oder zum größten Teil für sich behalten, so Böse.

Verteidiger Dirk Simon sieht dagegen die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten als führenden Kopf. Sie habe auch jeweils das Geld vereinnahmt, sagte er in seinem Plädoyer. Er sprach sich für drei Jahre Haft aus.

Die 1. Strafkammer des Landgericht wollte noch am Mittwoch ihr Urteil sprechen.