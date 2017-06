Für 20 Millionen Euro: Boysen baut Plauen-Standort aus

Der Automobilzulieferer verdoppelt seine Produktionsfläche. Hundert neue Arbeitsplätze entstehen. Der Chef verrät das Erfolgsrezept seiner Firma.

Von Gunter Niehus

erschienen am 01.06.2017



Plauen. Thomas Karrasch beherrscht seinen Job aus dem Effeff. Mit geübtem Griff legt der Boysen-Mitarbeiter silbrig glänzende Einzelteile - Rohre, Katalysator, Schalldämpfer und einiges mehr - in die Vorrichtung, tritt zurück und startet das Schweißgerät. Wenige Sekunden später ist eine neue Abgasanlage fertig. Noch am selben Tag wird sie das Firmengelände im Plauener Gewerbegebiet Oberlosa Richtung Leipzig verlassen. Im dortigen BMW-Werk ist das Werkstück schon fest eingeplant.

"Dort weiß man jetzt schon, in welches Auto genau diese Anlage eingebaut wird", sagt Boysen-Geschäftsführer Rolf Geisel. Farbe, Extras, Motortyp - all dies ist von langer Hand für den Endkunden zusammengestellt worden. Bei einem einzigen Fahrzeugmodell gibt es rund 30 Varianten, mit welchem Abgassystem es ausgestattet sein kann. Deshalb ist es enorm wichtig, dass die fertige Anlage aus der Hand von Thomas Karrasch für den Transport an der exakt richtigen Stelle eingereiht ist und pünktlich zum Einbau ins Fahrzeug in Leipzig am Montageband steht.

"Sollte es Stau auf der Autobahn geben, muss der Lkw-Fahrer sofort hier anrufen", sagt Geisel. Dann wird in Plauen umgehend ein neues Teil gefertigt und auf einem anderen Wege zu dem Automobilhersteller geschafft. "In all den Jahren haben wir bei Boysen noch kein einziges Mal unpünktlich geliefert", sagt der Geschäftsführer stolz.

Eine Erfolgsgeschichte, die das mittelständische Unternehmen fortschreiben will - auch in Plauen. Ausschlaggebend waren neue Aufträge der Kunden BMW und Porsche. Die jetzige Produktionsfläche von rund 10.000Quadratmetern wird deshalb verdoppelt. Bis Oktober entsteht neben dem jetzt schon vorhandenen Werk eine neue Produktionshalle plus Lager, Büros und Technikräume. Rund 20Millionen Euro investiert das Unternehmen mit Stammsitz in Altensteig (Baden-Württemberg) in sein vogtländisches Werk. "Plauen liegt sehr verkehrsgünstig zwischen Audi in Ingolstadt und den BMW-Werken in Niederbayern im Süden sowie BMW und Porsche in Leipzig im Norden", begründet Rolf Geisel die Bedeutung des Standorts.

Pro Tag verlassen rund 900 Abgassysteme das Werk Richtung Leipzig und 500 Richtung Süddeutschland. Wenn es ab Herbst in der neuen Produktionshalle losgeht, werden diese Zahlen noch einmal kräftig steigen. Unter anderem wird Boysen hier auch Abgasanlagen für Audi herstellen und nach Ungarn liefern. Außerdem fertigt Boysen in Plauen Schweißvorrichtungen für die anderen Niederlassungen der Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Auch die Anzahl der Mitarbeiter soll deshalb von derzeit 300 auf 400 bis zum Jahr 2019 steigen.

Weitere Neubauten sind in Plauen dann erst mal nicht geplant - zumindest vorerst. "Denkbar ist in unserer Branche aus Sicht von fünf bis zehn Jahren zwar vieles", sagt Geisel. "Doch müssten an unser Werk angrenzende Flächen dazu erst einmal als Gewerbegebiet erschlossen werden." Luft nach oben ist aus Sicht des Geschäftsführers allemal. "Immerhin haben wir bei der Boysen-Gruppe in den vergangenen acht Jahren unseren Umsatz auf jetzt 1,6 Milliarden Euro verdoppelt."

Die große Stärke des Abgastechnik-Spezialisten liegt für Rolf Geisel in der mittelständischen Unternehmensstruktur, die sich Boysen trotz des rasanten Wachstums in den zurückliegenden Jahre hat erhalten können. "Denn dadurch haben wir kurze Entscheidungswege und können extrem schnell auf Veränderungen reagieren."

Dies wird künftig vielleicht noch wichtiger werden als zurzeit schon ist. Abgastechnik braucht man nur in Verbindung mit Verbrennungsmotoren. Sollten sich verstärkt Elektrofahrzeuge durchsetzen, müsste bei Boysen die Produktion entschlossen und radikal umgebaut werden. "Ich habe das durchaus im Blick", sagt Geisel. Mehr nicht. Zu früh in die Karten will er sich offenbar nicht schauen lassen. "Wir werden aber noch lange Zeit einen Mix an Motoren haben, in dem auch der Verbrennungsantrieb seinen Anteil hat", ist er überzeugt und nennt als Beispiel den Trend zu Hybridfahrzeugen, die sowohl einen Elektromotor als auch einen Verbrenner mit Abgastechnik an Bord haben.

Boysen-Mitarbeiter Thomas Karrasch wird in den kommenden Jahren also wohl noch so manche Abgasanlage aus der Schweißvorrichtung nehmen.