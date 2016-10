FÃ¼r Ã¼ber 18 Millionen Euro: XXL-Visionen an der Talsperre

Für über 18 Millionen Euro: XXL-Visionen an der Talsperre

In acht Jahren soll an der Talsperre Pöhl allerhand passieren. Die Liegewiese Jocketa steht ganz vorn - ist aber bei Weitem nicht das teuerste Projekt.

Von Elsa Middeke

erschienen am 10.10.2016



pLAUEN/Möschwitz. Eine Wasserwanderlandschaft, ein Reisemobilhafen und ein erweiterter Freizeitgarten - geht es nach den Plänen des Zweckverbandes Talsperre Pöhl, soll all das bis zum Jahr 2017 an der Liegewiese Jocketa entstehen. Auf der jüngsten Sitzung des Verbands gab Geschäftsführerin Mariechen Bang einen Einblick in die Visionen bis zum Jahr 2022. Sie sind Teil der Entwicklungsstrategie für die Talsperre Pöhl. Wie Bang weiter sagte, hätten die Dachorganisationen Landestourismusverband, Tourismusverband Vogtland und das Referat Tourismus im sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr die Strategie und die darin enthaltene Ausrichtung auf hohe Qualität im Campingtourismus an der Talsperre Pöhl als zielführend befürwortet. Was der Zweckverband für rund 18,6 Millionen Euro plant:

Bis 2017: Strandpromenade an der Liegewiese Jocketa. Für 2,3 Millionen Euro soll unter anderem das Gelände infrastrukturell erschlossen werden. Auf dem Plan stehen auch eine barrierefreie Sanitäranlage mit Duschen, etwa 30 Stellplätze für Reisemobile mit Strandcafé, eine Wasserwanderlandschaft und die Erweiterung des Freizeitgarten, der zurzeit Minigolf, Tischtennis und mehr bietet. Der Kaufantrag zum benötigten Flurstück bei der Gemeinde Pöhl sei bereits gestellt, so Bang.

Bis 2018: Ferienanlage "Seepark Helmsgrüner Bucht" (knapp drei Millionen Euro) sowie mehr Qualität für den Campingplatz Gunzenberg (eine Million Euro). 17 Mietunterkünfte, Tennisanlage und Pool sollen auf der Schlosshalbinsel entstehen. Dem Bebauungsplan stimmte der Gemeinderat Pöhl bereits zu. Ob es Geld aus dem Programm Leader Vogtland gibt, um die Bauten der ehemaligen Herberge der Jugend abzureißen, steht dagegen noch nicht fest. Beim Campingplatz Gunzenberg geht's vor allem um W-Lan, 20 hochwertig ausgebaute Stellplätze sowie eine neue Sanitäranlage.

Bis 2020: Ausbau der touristischen Infrastruktur am 2,5 Kilometer langen FKK-Strand Helmsgrün zum FKK-Campingplatz (2,6 Millionen Euro). Wie das gehen soll? Mit einer sanierten Zufahrtsstraße, die seit Jahren ein holpriger und recht schmaler Zankapfel ist. Dazu Trink- und Abwasserleitungen in der Straße, eine barrierefreie Sanitäranlage, mehr Wohnmobilstellplätze, eine Leihstation für Liegestühle und Sonnenschirme und ein FKK-Campingplatz mit 50 Stellplätzen, Rezeption und Sanitäranlage. Stromanbieter Mitnetz ist mit im Boot, auch der Imbiss "Jonnys Bar" soll endlich einen Stromanschluss bekommen.

Bis 2022: Abenteuercamping auf der Schlosshalbinsel mit Baumhäusern (etwa 300.000 Euro). Dazu demografieorientierte Dauercampingplätze (knapp zwei Millionen Euro), zu denen der bei über 200 Voigtsgrüner Campern umstrittene Umbau einer Lagerhalle in ein Sanitärgebäude gehört. Auch der Campingplatz auf der Schlosshalbinsel soll eine Sanitäranlage kriegen.

Als größter Brocken von allen Investitionsvorhaben gilt der Ausbau von naturnahen Erlebnismöglichkeiten (rund 7,5 Millionen Euro). Das heißt unter anderem: Der Verband will bis 2017 seine Leihflotte erweitern und einen Bootssteg für den Verleih bauen. Die Stege um die gesamte Talsperre, das Segelrevier und die Wasserbootsliegeplätze sollen im gleichen Zeitraum ausgebaut werden. Ab 2017 geht's an den Ausbau des Talsperrenrundwegs: zunächst rund sieben Kilometer zwischen Gunzenberg und Thoßfell.