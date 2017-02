Furioser Faschingsauftakt: Elsterberg startet in Jubiläumssaison

erschienen am 13.02.2017



Die Eröffnung der diesjährigen Jubiläumssaison in Elsterberg übernahm die Garde mit ihrem Tanz. Ganz unter dem Motto "Der Verein wird heuer 50 Jahr - Wir lassen es tierisch krachen, ist doch klar!" erlebten die Elsterberger am Samstag im Burgkeller einen kurzweiligen Abend, an dem sich Programmteile mit Tanzpausen abwechselten, sodass keine Langeweile aufkam. Auch Konfettiregen fehlte nicht. Deshalb hatte die Saalpolizei mit ihrem Besenmarsch jede Menge zu tun. Dazu waren befreundete Vereine aus Greiz, Mehla (Ortsteil von Zeulenroda-Triebes) und Weida zu Gast. Vor der Show liefen Fotos aus fünf Jahrzehnten, die die Karnevalsgeschichte aufleben ließen. Für die kommenden Veranstaltungen gibt es noch Karten. Es folgen Kinder- und Seniorenfasching. Der zweite Faschingsball steigt am 25. Februar. (stepc).

