Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

erschienen am 05.11.2016



Plauen. Eine Fußgängerin ist am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der Reusaer Straße in Plauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, achtete die 79-Jährige nicht auf den Fahrverkehr, als sie die Straße betrat. Ein Kleintransporter Renault streifte daraufhin die Frau. (fp)