Fußwegweiser leiten Gäste übers Fest - Live-Blog zur Wahl der Spitzenprinzessin

erschienen am 17.06.2017



Füße in allen Regenbogenfarben zieren seit gestern das Pflaster im Plauener Stadtzentrum. Die Abdrücke im Spitzenlook sprühten Elftklässler des Kunst-Leistungskurses von Ines Falcke am Diesterweg-Gymnasium mithilfe von Schablonen auf - auch auf dem Altmarkt, wo gestern Abend das 58. Plauener Spitzenfest eröffnet wurde. Wer in die Spitzen-Fußstapfen tritt, so Steffi Müller-Klug vom Spitzenfest-Verein, dem Veranstalter der Sause, findet so zum Beispiel den Weg zum Textilmarkt. Bis zum Sonntagabend feiert Plauen das traditionelle Fest. Ein Höhepunkt ist die Wahl der neuen Spitzenprinzessin am morgigen Sonntag ab 16.15 Uhr auf dem Altmarkt. "Freie Presse" begleitet die Wahl der neuen Hoheit per Live-Blog.

Zum Live-Blog geht's am Sonntag im Internet: www.freiepresse.de/liveblogpl