Geflügel muss im Stall bleiben: Für Züchter eine Katastrophe

Als Schutz vor der Vogelgrippe hat der Vogtlandkreis am Dienstag nicht nur eine Stallpflicht verhängt, sondern für das Wochenende auch alle Geflügelschauen abgesagt. Die Vereine trifft das hart.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 17.11.2016



Plauen. Die Stallpflicht für Geflügel, gekoppelt mit einem Ausstellungsverbot in ganz Sachsen, ließ am Dienstag die Telefonleitungen im Landratsamt heiß laufen. Den ganzen Vormittag riefen Vertreter von Kleintierzuchtvereinen beim Veterinäramt an und erkundigten sich nach dem Schicksal ihrer Ausstellungen. "Ich habe eine Stunde lang probiert durchzukommen, bis es mir dann endlich gelang", berichtet Helmar Enge, der Vorsitzende vom Kleintierzuchtverein Brockau. Seine Schau am ersten Adventswochenende ist vom Ausstellungsverbot noch gar nicht unmittelbar betroffen, denn das gilt erst mal nur für das kommende Wochenende.

Insgesamt fünf Lokalschauen und eine Kreisschau fallen am Samstag und Sonntag entweder ganz aus oder es werden nur Kaninchen gezeigt. Die Kreisschau für Geflügel in Oelsnitz ist vom Totalausfall betroffen. Thoßfell, Theuma und Pausa sind ebenfalls vom Veranstaltungskalender gestrichen, berichtet Uwe Weiß, der Vorsitzende des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter. "Für manche kleine Vereine lohnt es sich nicht, nur Kaninchen zu zeigen, das sind dann insgesamt zu wenig Tiere", sagt der Kreisvorsitzende. Anders sieht das Helmar Enge in Brockau: "Wir stellen auf jeden Fall aus, notfalls nur Kaninchen".

Auch in Waldkirchen haben sich die Verantwortlichen entschlossen, den Besuchern die Kaninchen zu präsentieren. Das bestätigt Manfred Popp vom dortigen Verein. "Wir stellen 230 Tiere aus". Allerdings warnt das Veterinäramt des Vogtlandkreises auch vor diesen Schauen: "Die Kaninchenausstellungen dürfen durchgeführt werden, da es keine anzeige- oder meldepflichtigen Kaninchenseuche gibt. Durch die Chinaseuche RHD2, die im Moment grassiert, ist aber auch die Kaninchenausstellung mit Risiken verbunden", so Amtsärztin Anne Mütschard.

Die Nachricht, dass das Geflügel und auch die Tauben von den Ausstellungen ausgeschlossen sind, verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer. Im Vogtlandkreis gibt es 1713 Halter von Enten, Gänsen, Hühnern, Puten und Rassegeflügel. Diese halten mehr als 473.000 Tiere. "Die Geflügelhalter sind natürlich nicht begeistert", so Popp. Dass diese Entscheidung viele Züchter hart trifft, bestätigt auch Uwe Weiß: "Für die Züchter ist das zum Teil eine Katastrophe. Sie haben ein Jahr lang auf diese Ausstellungen hingearbeitet." Auch in Waldkirchen platzte die Nachricht vom Ausstellungsverbot für Geflügel mitten hinein in die Vorbereitung für die große Schau am Wochenende. "Wir haben die Käfige schon alle aufgebaut. Die Näpfe sind schon mit Wasser und Futter gefüllt. Viele Züchter hatten schon angefangen, ihre Tiere für die Schau vorzubereiten", so Popp.

An den Geflügelzüchtern nagt jetzt die Ungewissheit, wie es weitergeht. Weiß: "Das Geflügel längere Zeit im Stall zu halten, ist kaum möglich. Die Züchter betreiben alle eine konsequente Freilandhaltung. Das heißt, die Tiere verbringen lediglich die Nacht im Stall". Im Dunkeln verhalten sich die Tiere ruhig, bewegen sich kaum und brauchen daher auch nur wenig Platz. Weiß weiter: "Für eine Haltung drinnen sind die meisten Ställe zu klein. Auf engem Raum fangen die Tiere nach kurzer Zeit an sich zu hacken". Auch Popp hat schon die nächsten Tage und Wochen im Blick. "Was wird mit der Lipsia in Leipzig?" fragt sich der Züchter. Das ist eine der größten Schauen landes- und bundesweit, die Anfang Dezember stattfindet. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lipsia abgesagt wird. Die Aussteller haben schon die Standgebühren bezahlt", so Popp.