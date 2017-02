Geheimaufträge für Plauener Modellbauer

An der Pausaer Straße nahe des Oberen Bahnhofs werkelten zu DDR-Zeiten etwas mehr als eine Handvoll Männer in einem Modellbaubetrieb. Die Herren bekamen Aufträge, über die sie nicht reden durften.

Von Peter Albrecht

erschienen am 09.02.2017



Plauen. Die Miniaturausgabe eines Riesenrades für eine Schaufensterdekoration des früheren Plauener Konsument-Warenhauses oder die kleinen Nachbauten von Plamag-Drucktürmen sind bekannte und nachvollziehbare Aufträge jener Modellbaufirma, die zu DDR-Zeiten an der Pausaer Straße nahe des Oberen Bahnhofs residierte. Aber das Aufgabengebiet vom VEB Plasticart Plauen war sehr viel weitreichender, wie ein ehemaliger Mitarbeiter dieses kleinen Betriebes jetzt berichtet hat. Roland Drechsler war mit einer Unterbrechung von 1976 bis 1990 dort beschäftigt. "Ich habe 1990 in der Firma das Licht ausgemacht." Bis dahin galt, dass auf ganz bestimmte Modelle aus dem Hause kein Licht fallen sollte.

"Wir haben zu 80 Prozent geheime Aufträge ausgeführt", geht der Plauener auf die Zeit ein, in der er selbst in dem Betrieb gearbeitet hat. Weil zur Sicherheit oft mehr Exemplare als bestellt angefertigt worden sind, konnte er nach dem Betriebsende einiges mit nach Hause nehmen. "Das ist der Nachbau einer Panzermine", zeigt der Vogtländer auf eine dieser Spezialanfertigungen. "Hier oben im Deckel steckt der Zünder", erklärt er. Das gilt natürlich nicht für das Modell. Ab 1975 habe die Werkstatt Aufträge zur Herstellung von Minenmodellen westlicher Armeen angenommen. Die hätten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR als Anschauungsmaterial etwa in Lehrgängen gedient: "Damit sie wissen, was sie erwartet", sagt der gelernte Bäcker, spätere Industriemeister und Modellbauer.

Auch für die Sandkastenspiele der Militärs wurde gearbeitet: "Das ist ein Bugsierboot für Pontonbrücken der Pioniere", hält Roland Drechsler ein weiteres Stück aus seiner Sammlung hoch. "Hier unten, sehen Sie, sind die Räder dran und vorne die Anhängerkupplung", beschreibt er das Teil. Das Bugsierboot konnte auch gefahren werden. "Hier ist die Vorrichtung zum Festhallen der Pontonbrücken", zeigt der Senior auf das Modell.

Sechs bis sieben Leute waren an der Pausaer Straße tätig - darunter ein Feinmechaniker, ein Tischler, ein gelernter Goldschmied. Auch Nachbildungen der Plamag-Drucktürme zu Messezwecken sind entstanden. "Wir haben auch für die Dresdener Verkehrsbetriebe gearbeitet", erinnert sich der 78-Jährige. Die Dresdener bekamen den Führerstand einer Straßenbahn KT4D zu Fahrschulzwecken. "Wir haben die Elektrik und den Führerstand gemacht."

Nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen hat Roland Drechsler nach 1990 für MAN Plamag noch weiter Modelle von bestimmten Anlagen hergestellt. "Auch für die Firma Lehmann in Jocketa habe ich gearbeitet", sagt er. Mit der Jahrtausendwende sei auch damit Schluss gewesen. Die Finger ruhig halten kann er aber trotzdem nicht. "Zu Weihnachten habe ich stilisierte Engel gebastelt", sagt der Rentner.

In seinem Beruf habe er viel lernen können - zum Beispiel wie Druckwerke überhaupt funktionieren. Denn um diese nachbauen zu können, muss man verstehen, welches Teil welchen Sinn hat. Sein früherer Arbeitskollege Siegfried Lenk wandte sich kürzlich erst an die "Freie Presse". Er hatte einst ein Riesenrad für das Warenhaus-Schaufenster hergestellt.