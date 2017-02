Gericht verurteilt früheren Firmen-Mogul

Plauens ehemaliger Multi-Unternehmer Franz-Josef S. stand wieder vor Gericht. Diesmal wegen verschleppter Insolvenz. Die Strafe für ihn: 9000 Euro.

Von Manuela Müller

erschienen am 08.02.2017



Plauen/Chemnitz. Der Prozess vor dem Amtsgericht in Chemnitz dauerte eine halbe Stunde. Der Angeklagte habe das Recht, das Urteil anzufechten, erklärte der Richter am Ende. Aber Franz-Josef S. winkte ab. Knappe Handbewegung mit rechts nach hinten. Dann nahm er seinen dunklen Mantel und den dunklen Hut und den weißen Schal und fuhr mit seinem Rechtsanwalt zurück nach Plauen.

9000 Euro soll der 67-Jährige zahlen. Das sind 90 Tagessätze zu je 100 Euro Strafe pro Tag, der Straf-Tarif eines Besserverdieners. Die Geschichte der Gesellschaft, um die es geht, ist aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden: S. war Geschäftsführer des Innovationszentrums an der Morgenbergstraße. Nach der Wende war es auf Initiative des Freistaats entstanden, die Landesregierung hatte den Großteil der Kosten übernommen. Das Zentrum sollte einen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung leisten, indem Existenzgründer dort erste Schritte machen. Solche mit Förderprogrammen finanzierten Starthilfe-Zentren entstanden nach der Wende in vielen ostdeutschen Städten.

Auch Franz-Josef S. war einer, der der beim Aufbau Ost mitmachte. Der Regensburger kam im Dezember 1989 nach Plauen. Er war Chef einer Steuerberatungsgesellschaft, für die CDU aktiv und legte sich ein weit verzweigtes Firmengeflecht zu. 17 Gesellschaften mit bis zu 300 Beschäftigten gehörten nach Recherchen der "Freien Presse" zeitweise zu seiner Beteiligungsholding. In den 1990er-Jahren gehörte er mit seinem Imperium zu den bekanntesten Geschäftsleuten der Stadt.

S. agierte auch im Innovationszentrum. Es gab einen gemeinnützigen Trägerverein als Immobilien-Eigentümer und eine GmbH dazu. Die Stadtverwaltung hatte 1991 die juristische Bürgschaft für den Verein übernommen. Zu den Mitgliedern gehörten und Banken und Privatpersonen. In diesem Verein saß S.

Plauen gedieh, das Starthilfe-Zentrum ging ein. Die Stadt schied 2001 aus dem Verein. "Das Innovationszentrum war schon zahlungsunfähig, als ich 2014 die Geschäftsführung übernommen hatte", sagte S. vor Gericht. Bereits 2002 habe die Sächsische Aufbaubank SAB als Gläubiger festgestellt, dass die Projektgesellschaft pleite sei. Seitdem ruhe sie. S. übernahm sie 2014. Der SAB habe er einen Vergleich vorgeschlagen. Von 150.000 Euro Schulden habe er ein Viertel zahlen wollen, sagte er am Rande des Prozesses.

Erst eineinhalb Jahre später habe er wieder von der SAB gehört. Da warf sie ihm Insolvenzverschleppung vor. Er werde für die Untätigkeit seiner Vorgänger bestraft, wetterte der Unternehmer vor Gericht.

Das Gründerzentrum an der Morgenbergstraße ist heute unter anderem Sitz diverser Fortbildungsgesellschaften. Der Innovationsförderverein vermietet die Räume. Gerichtsvollzieher haben darin Büros und Franz-Josef S. ebenfalls. Am Ende des Insolvenzverschleppungsprozesses sagte der Richter zu S., er hoffe nicht auf ein Wiedersehen.

Der Unternehmer saß nicht zum ersten Mal auf der Anklagebank. Vor sieben Jahren war ein Diebstahl-Verfahren gegen ihn eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm damals vorgeworfen, Baumaterialien aus einem seiner ehemaligen Häuser gestohlen zu haben. Vor mehr als zehn Jahren gab es einen Prozess wegen Steuerhinterziehung.

S. lebt in der Schweiz am Vierwaldstätter See.