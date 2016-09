GroÃŸzÃ¶bern: Pferd auf Koppel getÃ¶tet

Großzöbern: Pferd auf Koppel getötet

erschienen am 05.09.2016



Großzöbern. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf einer Koppel an der Krebeser Straße ein Pferd getötet. Das Tier war verletzt am Boden liegend augefunden worden. Es hatte Krampfanfälle. Der Tierarzt konnte nicht mehr helfen. Die Polizei geht davon aus, dass dem Tier gesundheitsschädliche Substanzen verabreicht worden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Plauen entgegen, Telefon 03741 140. (fp)