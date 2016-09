Guten Rutsch in jeder Jahreszeit

erschienen am 07.09.2016



Das war ein Riesenspaß: Auf dem Sportspielplatz an der Karolastraße hat der Joel-Verein am Montagnachmittag eine Seilbahn eingeweiht. Allererste Nutzerin war Erzieherin Luise Nekwinda (Bild). Als die Absperrbänder durchschnitten waren, gab es für die Kinder kein Halten mehr. Die Errichtung des rund 4000 Euro teuren Wunschspielzeugs war unter anderem möglich durch zwei Spenden. Das benachbarte Lessinggymnasium sponserte 1500 Euro. Das Geld stammt aus einem Spendenlauf im vergangenem Schuljahr. 816 km und über 1500 Euro wurden von 14 Klassen, sechs Tutorgruppen und zehn Lehrern erlaufen. 1000 Euro stammen vom Wettbewerb "Deine Energie für deinen Verein" der Stadtwerke Plauen. Der Joel-Ver belegte mit seiner Projektidee, der Seilbahn, den 3. Platz. Zwei Privatpersonen, Mitglieder im Joel Verein, sponserten ebenso und halfen erheblich beim Aufbau der Seilbahn. Etwas mehr als einen Monat hatten die Bauarbeiten gedauert. Joel bietet Kindern und Jugendlichen täglich von 15 bis 18 Uhr ein Freizeitprogramm, danach geht's auf den Spielplatz. (sasch)