Handschellen und Schutzwesten für die Plauener Ordnungshüter?

Alkoholverbot und Videoüberwachung am Postplatz sind erst einmal vom Tisch. Statt dessen will die Stadt mit anderen Mitteln für Ordnung sorgen.

Von Gunter Niehus

erschienen am 09.12.2016



Plauen. Der Handel mit Drogen ist nicht das einzige Problem rund um Postplatz und Lutherpark, wohl aber das gravierendste. So lautete die Einschätzung vom Leiter des Plauener Polizeireviers, Werner Reuter. Dieser nahm am Mittwochabend an der Sitzung des Verwaltungsausschusses teil, in der über neue Strategien zur Erhöhung der Sicherheit im Stadtzentrum diskutiert wurde. Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei seien dort wichtige Erfolge gegen die Drogenkriminalität gelungen. Reuter: "Wir müssen dort weiterhin starke Präsenz zeigen."

Präsenz - dieses Wort fiel Mittwochabend immer wieder. Sowohl Polizei als auch Ordnungsamt wollen an den Brennpunkten der Stadt mit starkem Personaleinsatz die Sicherheit erhöhen. Videoüberwachung und ein Alkoholverbot - beides hatten CDU-Fraktion und -Stadtverband bislang vehement gefordert - bezeichneten Stadtverwaltung und Polizeichef Reuter als die falsche Strategie. Die Christdemokraten halten ein Alkoholverbot rund um die Zentralhaltestelle am Tunnel zwar nach wie vor für sinnvoll, versteifen sich aber nicht darauf.

Statt dessen wollen sie dem neuen Sicherheitskonzept eine Chance geben, das die Verwaltung auf den Tisch legte. Die wichtigsten Punkte:

Patrouillen: In dem Innenstadtgebiet zwischen Kolonnaden, Theaterplatz, Melanchthonstraße, Lutherpark, Marktstraße, Altmarkt, Klostermarkt, Postplatz und Hradschin patrouillieren künftig zwischen 10 und 22Uhr ständig Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Sicherheitsdienst: Bei Bedarf setzt die Stadt vor allem im Sommer zusätzlich einen Sicherheitsdienst ein.

Bereitschaftspolizei: Wenn nötig, soll die Bereitschaftspolizei Sondereinsätze absolvieren.

Streetworker: Die Stadtverwaltung ermittelt, ob Streetworker auf Straftäter oder Personen, die schwere Ordnungswidrigkeiten begehen, einwirken können.

Dolmetscher: Da sich an den Brennpunkten auch Flüchtlinge aufhalten, will die Stadt prüfen, ob Dolmetscher Streifen begleiten, um Gespräche zu erleichtern.

Ausrüstung: Reicht die Ausrüstung für Ordnungsamts-Mitarbeiter aus? Die Stadt prüft, ob man Schutzwesten, Handschellen und Schlagstöcke anschaffen sollte.

Personalaufstockung: Zur Zeit sind drei Stellen im Ordnungsamt unbesetzt. Gute Bewerber zu finden, sei aber schwierig. Eine weitere Aufstockung, wie von SPD/Grüne gefordert, wird abgelehnt.