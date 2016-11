Havarie: Strom fällt für mehr als eine Stunde aus

erschienen am 28.11.2016



Plauen. Für mehr als eine Stunde ist am Montagnachmittag in Teilen Plauens der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Verteilnetz Plauen GmbH waren rund 2700 Abnehmer betroffen. Ursache für die Störung waren Tiefbauarbeiten in Jößnitz, bei denen durch Dritte ein Stromkabel beschädigt wurde. Die Stromversorgung konnte inzwischen durch Umschaltungen im Netz wieder hergestellt werden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Die Reparatur des defekten Kabels soll am Dienstag erfolgen. (us)