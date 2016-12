Heilige Nacht - Auto im Parkhaus aufgebrochen

Plauen. Ein dreister Dieb hat die stille Nacht ausgenutzt und im Schutz der Einsamkeit Beute gemacht. Er brach in der Tiefgarage des Dormero-Hotels am Theater einen VW Tiguan auf. Bei dem Fahrzeug wurde in der Nacht zum ersten Feiertag die hintere Seitenscheibe eingeschlagen, meldet die Polizei. Der Dieb nach einen Laptop mit, zwei Jacken und verschiedene Schuhe. Den Schaden beziffern die Beamten mit rund 1000 Euro. (manu)