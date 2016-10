Herbartschule feiert 110-Jähriges: Für jedes Jahr ein Luftballon

Zum Geburtstag zog es am Samstag allerhand Besucher in Turnhalle und Schulhaus der Bildungseinrichtung. Eine 91-Jährige gehörte zu den Ältesten.

Von Renate Günther

erschienen am 24.10.2016



Plauen. Kein Geburtstag ohne Geschenke: Der Rotary-Club Plauen übergab der Herbartschule zum 110-jährigen Bestehen einen Trinkbrunnen im Schulhaus, damit sich die Schüler ständig mit frischem Wasser versorgen können. Es war der elfte Brunnen, den der Serviceclub bislang für Plauener Schulen gesponsert hat. Die Stadtverwaltung schenkte einen Fuß- und einen Basketball, und der befreundete Kindergarten "Pfiffikus" überreichte Schulleiterin Martina Sachs ein großes Blumengebinde.

Jede der sechs Klassen, die in der Herbartschule untergebracht sind, bot zum Jubiläum einen Beitrag. Sogar die Jüngsten, die erst wenige Wochen die Schule besuchen, präsentierten sich mit einem Schulfestsong. Zwischen den einzelnen Liedern und Tänzen der Grundschüler gab es Grußworte aus Politik und Gesellschaft. Nach dem Programm stiegen 110 bunte Luftballons in den Himmel über der Südvorstadt.

Die Verbundenheit zur alten Schule lässt auch die ehemaligen Lehrer, technischen Kräfte und Schüler nicht los. So organisierten gleich zwei Klassen, die 1951 eingeschult worden waren, am Samstag ein Treffen. Unter den ehemaligen Lehrern und Erziehern wurden auch einige Urgesteine gesichtet. So schauten sich beispielsweise Physiklehrer Harry Richter und Sportlehrer Helmut Pflug in der einstigen Arbeitsstätte um.

Erzieherin Brigitte Lausberg, heute weit über 80, war da und am Arm ihres 66-jährigen Sohnes Lothar ging die ehemalige Horterzieherin Elfriede Döhler langsam durchs Haus. Die 91-Jährige erlebt auch heute noch die Herbartschule hautnah, denn sie wohnt seit 60 Jahren genau gegenüber. Gisela Jahnsmüller, die Ex-Chefin der Gaststätte Pfaffenmühle, hat die Herbartschule nicht besucht, aber zum Fest kam sie trotzdem. Sie wollte die historische Modenschau sehen, weil sie dafür allerhand Kleidung und andere Dinge zur Verfügung gestellt hatte. So flanierten beispielsweise die Models mit Brautkleidern aus den Jahren 1910 bis 1936 über den Laufsteg. Die hatte Frau Wirtin all die Jahre genauso aufgehoben wie die vogtländische Tracht mit Buckelhaube und Dinge, die man früher zum Wäschewaschen benutzte: Waschbrett, Zinkwanne, Wäschestampfer, Gießkanne und Kernseife. All das wurde vorgeführt. Zu sehen war auch, wie Lehrerinnen und Schüler früher gekleidet waren und in welchem Aufzug die Leute vor Jahrzehnten zu Bett gegangen sind.

Stücke aus dem privaten Jahnsmüllerschen Fundus sah man auch im historischen Klassenzimmer: Schulhefte mit alter deutscher Handschrift, uralte Schulranzen und Schiefertafeln. In dem Zimmer fanden sich auf vielen Fotos auch ehemalige Lehrer und Schüler wieder.

Sicher dachte an diesem Tag auch dieser oder jener an die wechselvolle Geschichte der Herbartschule nach. 1906 eröffnet, musste sie im Zweiten Weltkrieg geräumt werden. Erst wurde sie als Lazarett, später als Krankenhaus genutzt. Bei einem der letzten Bombenangriffe auf Plauen wurde im März 1945 noch die Turnhalle zerstört.

Bis zum Jahr 1992 gingen Schüler aller Klassen aus Plauen, Oberlosa und Thiergarten in diese Schule. Mit der Schulreform wurde sie zur Grundschule erklärt. Heute werden 108 Mädchen und Jungen dort unterrichtet.