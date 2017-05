Hier zeigt der Schlossberg seine Zukunft

Darauf kann sich Plauen freuen: Mit dem Umzug der Studienakademie auf den Amtsberg wird ab September 2018 das alte Schlossareal wieder zu einem öffentlichen Platz. Der Freistaat Sachsen hat als Bauherr dort aber noch mehr vor.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 18.05.2017



Plauen. Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt der Freistaat Sachsen derzeit auf dem Plauener Amtsberg. Das Land ist Eigentümer des ehemaligen Schlossareals, auf dem sich zuletzt Amtsgericht und Justizvollzugsanstalt befanden. Mit dem Umbau zum Campus der Studienakademie Plauen erhält sie in einer landeseigenen Immobilie repräsentative Bedingungen für künftig bis zu 400 Studenten. Zugleich wird im Herzen der Stadt eine städtebauliche Lücke geschlossen.

Alte Wegebeziehungen im Zentrum der Stadt sollen nicht nur über die Schlossterrassen von der Syrastraße, sondern auch von Hradschin und Schlossstraße aus wieder hergestellt werden. Eine Parkanlage ergänzt das Areal. 20 Millionen Euro investiert der Freistaat bis 2020.

Als Finanzminister Georg Unland (CDU) in dieser Woche die Baustelle inspizierte, gab der ehemalige Rektor der TU Bergakademie Freiberg zugleich einen Einblick, warum sich aus Sicht der Landesregierung die Investition in Plauen lohnt: "Wir haben ja hier gleich in der Nähe mit Bad Elster und Bad Brambach zwei Staatsbäder, in die wir in den vergangenen Jahren sehr viel Geld gesteckt haben. Wir haben eine Sole gebaut und einen Hotelbau ermöglicht. Mit dem Ergebnis, dass wir einen sehr guten Anstieg bei den Gästezahlen haben." In Betrieben der Kur- und Gesundheitsbranche werde das zu höherer Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften führen - hier könne die Studienakademie zum Beispiel mit ihrem Studiengang Gesundheits und Sozialmanagement mitmischen. Derzeit stehen jährlich rund 12.000 Abiturienten in Sachsen rund 20.000 Studienanfängern im Freistaat gegenüber: "Höhere Bildung ist schon heute eine der Hauptattraktionen des Landes Sachsen."

Von Arbeiten auf der Großbaustelle werden sich die Vogtländer im September beim Denkmaltag überzeugen können, kündigte Heike Krenkel vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement an.