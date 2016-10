HÃ¶here ElternbeitrÃ¤ge in Plauen geplant

Höhere Elternbeiträge in Plauen geplant

erschienen am 05.10.2016



Plauen. In Plauen steht offenbar die erneute Erhöhung der Elternbeiträge für Kindereinrichtungen zum 1. Januar 2017 bevor. Zuletzt waren die Elternbeiträge erst im Mai dieses Jahres angehoben worden. Der Bildungs- und Kulturausschuss des Stadtrates berät am Donnerstagnachmittag zu dem Thema. Die Fraktion der Linken kündigte bereits an, sich gegen die Erhöhung einzusetzen - zumal erste Berichte über reduzierte Öffnungszeiten, zum Beispiel in der Kita Gänseblümchen in Jößnitz, die Runde machten.

Laut Fraktionsgeschäftsführerin Petra Rank machen die geplanten Erhöhungen 52 Euro im Jahr für einen Krippenplatz, 46 Euro für einen Kindergartenplatz und 17 Euro für Hortplätze aus. Stadtrat Andre Hegel fordert "ein Ende der Versuche, den Haushalt der Stadt Plauen auf Kosten der Kinder und ihrer Eltern zu konsolidieren". Laut Kindertagesstättengesetz dürfen Elternbeiträge bei Krippen zwischen 20 und 23 Prozent, bei Kindergärten und Horten zwischen 20 und 23 Prozent der Personal- und Sachkosten betragen. Mit Erhöhung würden die Sätze in Plauen bei 21 Prozent für Krippen und 25 Prozent für Kindergärten und Horte liegen, heißt es aus dem Rathaus. Die Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses am Donnerstag beginnt 16.45 Uhr im Rathaus. Die Beratung ist öffentlich. Auf der Tagesordnung steht erneut auch der Umbau der ehemaligen Berufsschule Seminarstraße für den geplanten Umzug der Dittes-Grundschule. (us)