Hohe RÃ¤ume, lange Flure: Ein Blick in die neue vogtlÃ¤ndische Kreisverwaltung

12.10.2016

freiepresse.de

Plauen

Oliver Orgs

Landratsamt steht auf stilisierter Spitzendecke

Plauen. Der Teufel steckt im Detail, weiß der Volksmund. Was also hat es mit den unregelmäßig in hell und dunkel verlegten Betonplatten in Lichthöfen des Landratsamtes auf sich? weiterlesen