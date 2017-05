Hubschraubereinsatz: Betrunkener Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 11.05.2017



Plauen. Ein 53-jähriger Fußgänger hat am Mittwochabend auf der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen einen Unfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei passierte der Mann kurz vor 20 Uhr den Fußgängerüberweg vom McDonald's in Richtung Einkaufscenter, als er plötzlich rückwärts lief und dadurch gegen den vorbeifahrenden Peugeot einer 75-Jährigen stieß. Er stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.

Polizeibeamte stellten bei dem Verursacher einen Atemalkoholwert von 2,70 Promille fest. Durch den Einsatz eines Rettungshubschraubers kam es im Kreuzungsbereich zu Behinderungen. (fp)