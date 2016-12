Hundefutter für ein ganzes Jahr

Die Spendenbox randvoll, Futtervorratskammer gefüllt, Tier und Mensch zufrieden: So das Bild am Heiligabend im Tierheim.

Von Renate Günther

erschienen am 27.12.2016



Plauen. Überwältigt war Tierheimchefin Katrin Soellner von der Spendenbereitschaft der Menschen zur Pfötchenweihnacht im Tierheim am Kemmler. "Ich finde keine Worte. Jedes Jahr denke ich, es könnte gar keine Steigerung mehr geben, und dann werden wir immer aufs Neue überrascht." Mit den Futterspenden, die in Kisten, Kartons und Säcken herangeschleppt wurden, kommt das Tierheim ein halbes Jahr hin, mit dem Hundefutter sogar ein ganzes Jahr.

"Fressnapf", das Fachgeschäft für Tierfutter an der Dürerstraße, hatte sich an einer bundesweiten Aktion beteiligt und dem Tierheim damit Futter, Kratzbäume, Körbe, Streu und Katzenklos für rund 2000 Euro beschert. Im Geschäft stand ein Tannenbaum mit Geschenkkärtchen. Darauf waren Geschenkvorschläge und Tierfotos vermerkt, sodass sich die Leute entscheiden konnten. Am Weihnachtstag brachten Marktleiter Wolfgang Buchholz und eine Mitarbeiterin einen ganzen Kofferraum voller Geschenke. "Manche Kunden haben bei uns für 200 bis 300 Euro fürs Tierheim eingekauft." Die Waren haben sie entweder im Geschäft gelassen oder selbst für die Bescherung mitgenommen. "Fressnapf hat uns diesmal geschlagen", meinte Mario Eckstein aus Oelsnitz. Er lud mit seinem Freund Sebastian Neuhierl rund 400 Büchsen Nassfutter aus. "Die beiden Männer kommen jedes Jahr mit einer großen Menge Futter", sagte Andrea Raczek, die Chefin des 8000 Quadratmeter großen Katzenwaldes am Tierheim. "Sie haben die Patenschaft für einige Tiere übernommen, und nehmen diese Sache sehr ernst."

Schon weit vor dem Fest brachten Paketdienste täglich Futtersendungen zum Galgenberg. "Die Päckchen kommen aus ganz Deutschland zu uns. Aus Nürnberg schicken uns Tierfreunde auch Lebkuchen für uns Mitarbeiter", sagt Soellner. Darüber freuen sich Pflege-Frauchen und -Herrchen. Soellner sieht es zusammen mit den Futterbergen als Bestätigung ihrer Arbeit.