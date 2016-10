Illegale Hanfplantage in Theuma entdeckt

erschienen am 07.10.2016



Theuma. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Ende September am Ortteich in Theuma 24 Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Pflanzen sind zwischen 55 und 150 Zentimeter groß, heißt es in einer Mitteilung am Freitag.

Der Fundort liegt am Verbindungsweg "Zum Ortteich" zwischen einem Theumaer Agrarbetrieb und dem Nachbardorf Stöckigt, etwa 400 Meter von der Ortslage Theuma entfernt. Hinweise bitte an die Kripo Plauen, Telefon 03741/140. (fp)