Im Vogtland wÃ¤chst und gedeiht legaler Hanf

Im Vogtland wächst und gedeiht legaler Hanf

Langsam aber stetig wächst die Anzahl der Hanffelder im Vogtland. Die Anfangsprobleme mit Ernte und Verkauf scheinen überwunden.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 19.09.2016



Plauen. Der Hanfanbau hat sich in Thüringen und dem Vogtland zum ernst zu nehmenden Wirtschaftszweig entwickelt. Ein Firmenverbund aus etwa einem Dutzend Anbauern und einem Verarbeiter lässt auf 200 Hektar jährlich die Nutzpflanzen gedeihen.

"Auf den Vogtlandkreis entfallen zwischen 40 und 60 Hektar", so Michael Eckl, Leiter der Plauener Außenstelle des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie in Plauen. Wichtigster Anbauer im Vogtland ist die AHP Agrar GmbH Neundorf. Zwei weitere kleine vogtländische Anbauer kamen dieses Jahr dazu. Der Firmenverbund reicht bis ins sächsische Siebenlehn. Auch dort gedeiht Hanf, der dann zur Verarbeitung ins thüringische Läwitz in die Vofa zur Aufbereitung gebracht wird. Vofa steht dabei für Vogtlandfaser.

Das Hauptanbaugebiet ist jedoch der Thüringer Raum. Die Fäden laufen unter anderem bei René Kolbe zusammen, einem der Geschäftsführer der Pahren Agrar Kooperation im Landkreis Greiz. Er und seine Mitstreiter setzen sich dafür ein, der Popularität der Nutzpflanze auf die Sprünge zu helfen. "Als wir 1999 mit dem Hanfanbau begannen, gab es viele Schwierigkeiten. Wir fanden keine Abnehmer für die Fasern. Die Anbauer konnten nicht den erhofften Gewinn erwirtschaften und sprangen wieder ab. Das hat sich geändert. Bei der Hanfpflanze können wir von einer Dreifachnutzung sprechen. Zum einen nutzen wir die Fasern für technische Textilien und als Dämmstoff. Die Autoindustrie gehört zu den Abnehmern. Das Stroh findet zunehmend Verwendung als Einstreu für die Tierhaltung", so Kolbe. Das zerkleinerte holzähnliche Material könne viel Wasser aufnehmen und sei frei von Herbiziden und Pestiziden, sodass es sich für Pferde- und Geflügelställe gut eigne.

"Wir bauen die Hanfsorte Uso 31 an. Die Samen sind für die Ölgewinnung geeignet. Hanföl ist hochwertig und gesund und besonders im Biosegment sehr nachgefragt. Deshalb suchen wir weitere Anbauer, vor allem Biobetriebe", so Kolbe. Hanfanbau habe viele Vorteile: Die Pflanzen kommen ohne Schutzmittel aus, wirken positiv auf nachfolgende Kulturen und lockern die oft sehr enge Fruchtfolge auf. So sieht man das auch im Plauener Amt: "Hanf ist eine sehr umweltverträgliche Pflanze", so Eckl. Auch der wirtschaftliche Aspekt könne sich sehen lassen: Der Erlös lasse sich mit dem Weizenanbau vergleichen. Selbst das Thema Ernte sei kein Problem mehr. "Man braucht dafür Spezialtechnik. Wir haben einen Dienstleister, der alle Flächen unseres Anbauverbundes erntet mit einem Gerät, das eine Mischung aus Maishäcksler und Mähdrescher ist", so Kolbe. Die Ernte steht unmittelbar bevor. Bis Ende September werden die bis zu drei Meter Hohen Pflanzen von den Feldern verschwunden sein.

Die in Thüringen und Sachsen angebaute Hanfsorte gehört zum Industriehanf. Der Gehalt an THC (Tetrahydrocannabinol), den rauschbewirkenden Bestandteilen, liegt unter 0,2 Prozent. Alle Flächen kontrolliert jährlich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Erst danach darf geerntet werden.

Der Firmenverbund betreibt besonders in Thüringen Marketing. Messeauftritte, ein Hanf-Labyrinth, ein Hanf-Kommunikationszentrum und ein Erntefest im Oktober gehören zu den Initiativen.