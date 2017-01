Im früheren Asyl-Notquartier wächst ein neuer Stahlbauer

Ein Businessplan, eine leer stehende Plamag-Halle und Unternehmergeist: Damit hat Gert Ratzka eine Stahlbau-Firma gegründet. Er setzt auf Nachbarschaftshilfe unter Geschäftsleuten.

Von Manuela Müller

erschienen am 12.01.2017



Plauen. Im Moment bauen sie eine Stahl-Fassadenkonstruktion für ein Haus in Ottawa. Sie liefern das Teil einem süddeutschen Fassadenbauer, und am Ende geht es nach Kanada. Das Geschäft läuft, sagt Gert Ratzka.

Im September hat Ratzka in einer der früheren Plamag-Produktionshallen das Licht wieder eingeschaltet. Zusammen mit drei weiteren Gesellschaftern gründete er den Stahlbau Vogtland (Stavog). Mit sieben Mann hat er angefangen, im Moment sind sie 14. "Wir liegen vor unserer optimistischsten Prognose", sagt Ratzka. Sie haben sich nach vier Monaten am Markt selbst überholt.

Der Stahlbauer aus dem Vogtland ließ sich vor allem aus einem Grund auf dem Plamag-Gelände nieder. "Hier konnten wir sofort mit der Produktion beginnen", sagt Ratzka. Bei der Suche nach geeigneten Hallen habe er die Option gehabt, im Oberlosaer Industriegebiet neu zu bauen. Bis zum Sommer war die Halle, die Ratzka jetzt gemietet hat, Teil der Plauener Flüchtlings-Notunterkunft des Freistaats gewesen.

Die Stavog ist einer von 14 Mietern auf dem Gelände. Dass nebenan ebenfalls ein junges Unternehmen sitzt, die IBS Plamag Maschinenbau, davon verspricht sich Stavog-Chef Ratzka sogenannte Synergie-Effekte. Die IBS gehört seit Kurzem dem Münchener Spezialmaschinenbauer Krauss-Maffei. Man könnte sich beim Bearbeiten von Teilen unterstützen, sagt Ratzka: "Dann könnten wir unseren Kunden mehr aus einer Hand anbieten." Erste Anbahnungen habe es gegeben, doch bislang sei alles nur Theorie.

Solide Nachbarschaft verspricht er sich auch von dem Flüchtlingshilfsverein Integration satt Isolation, der demnächst Quartier bezieht. "Wir werden Pausengastronomie für die Firmen anbieten", sagt Vereinschef Mirko Kluge. Dadurch erwirtschafte der Verein Einnahmen für seine Arbeit mit Asylbewerbern.

Die Stahlbauer der Stavog verarbeiten Metall. Für den Maschinenbau, für Häuser, für Produktionsanlagen. Kürzlich haben sie Balkon-Gestelle für einen Plauener Großvermieter produziert.

Ratzka, 51, arbeitet seit Jahren in der Branche. Er hat den Stahlbau Weischlitz mit aufgebaut und ist dort noch Gesellschafter, wie er sagt. Die alten Geschäftskontakte haben seinen Start mit dem Stavog beschleunigt. Die schlanken Strukturen, die die neue Firma habe, seien ein Wettbewerbsvorteil.

Die Schlosser und Schweißer in der Stavog-Halle sind im Durchschnitt Anfang 30. Die Stellen zu besetzen, sei kein Problem gewesen. Ratzka ist Sportler, war Geschäftsführer beim Handballclub Einheit. "Untereinander muss es stimmen. Darauf achten wir, wenn wir Personal einstellen. Das ist in größeren Firmen aus der Mode gekommen", sagt er.