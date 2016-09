Immer wieder Frust mit Reinsdorfer ProblemstraÃŸe

Immer wieder Frust mit Reinsdorfer Problemstraße

Die Hoffnung auf die rasche Beseitigung der Schotterpiste haben die Anwohner der Unterlosaer Straße aufgegeben. Ihr Galgenhumor kam ihnen aber nicht abhanden.

Von Sabine Schott

erschienen am 20.09.2016



Plauen. Jeden Freitag ärgert sich Frank Schmidt aufs Neue. Wenn er von der Montage kommt, hofft er, dass sich Irgendetwas vor seiner Haustür getan hat. Vergebens - trotz aufgestellter Schilder und Warnbarken ist an der Unterlosaer Straße in Reinsdorf bislang kein Ende des Straßenbaus abzusehen. Dass die Leitungen erneuert werden mussten, ist auch Schmidts Nachbar Ringo Strobel klar, aber es hätte fachgerechter geschehen sollen und vor allem schneller.

Schmidt könne das beurteilen, er kommt aus der Baubranche, zieht für Goldbeck in Berlin Schulen hoch. Seine Schätzung: "In spätestens vier Wochen wäre die Maßnahme beendet." Doch die Anwohner würden stets vertröstet, wie erst vor wenigen Tagen wieder bei der Ortsbegehung mit Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) und Baubürgermeister Levente Sárközy. Da seien nur ältere Leute anwesend gewesen. "Wir Jüngeren mussten arbeiten", sagen Schmidt und Strobel.

"Wir sind doch auch Plauener, oder etwa nicht?", fragen die Männer, die sich mühevoll in den 90ern ihre Häuser ausgebaut haben. Ihr 700-Einwohner-Ortsteil ist bereits 1949 eingemeindet worden. Sie fühlen sich abgehängt, im Rathaus meine man wohl, am Stadtrand käme es nicht so drauf an.

"Hoppelpiste" nennen Schmidt und Strobel ihre Straße mittlerweile. Doch die Bezeichnung ist fast zu liebevoll für die Geröllwüste, durch welche die Durchfahrt nicht ungefährlich ist. Weder für Fußgänger noch für den Autolack oder die Scheiben - Steinschlag droht. "Galgenhumor", erklären die Nachbarn.

Der "spartanischen Vereinfachung", wie sie es bezeichnen, sehen Schmidt und Strobel skeptisch entgegen. "Ein Provisorium wurde versprochen, aber was soll das sein?" In zwei Wochen sei alles wieder ausgewaschen, so ihre Befürchtung. "Wir haben Videos, wie's hier früher aussah, wenn's regnete", sagt Schmidt. Schlimm sei das gewesen. Seit dem Bau, also seit beinah zwei Jahren, fließt das schmutzige Wasser noch schneller die Straße hinunter, platsche an die Fassaden und die Fenster der Häuser. Wenn es, wie geplant, kein Schnittgerinne am Bordsteig gibt, sei das eine Katastrophe.

2017 soll's weitergehen - Fördermittel seien zu spät geflossen, so Tiefbau-Chef Steffen Ullmann.