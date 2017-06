Innenstadt neu eingeteilt: Jetzt acht Anwohner-Parkzonen

Die Bewohner müssen sich neue Plastikkarten besorgen. Bekommen all jene, die dies verschwitzen, ein Knöllchen? Das Ordnungsamt jedenfalls verspricht Augenmaß.

Von Gunter Niehus

erschienen am 02.06.2017



Plauen. Verunsichert waren etliche Bewohner der früheren Parkzone K durchaus. Auf neu aufgestellten Schildern konnten sie lesen, dass sie ab sofort zur Parkzone F gehören. Ihre Anwohnerausweise waren dadurch quasi über Nacht ungültig geworden. Umtauschen konnten sie die Plastikkarten nicht. Denn genau an diesem Tag hatte das Rathaus geschlossen. "Werden die Politessen jetzt im großen Stil zuschlagen?", so die bange Frage.

Doch dies haben sich die Mitarbeiter des Ordnungsamts verkniffen. "Verkehrszeichen werden im Allgemeinen zwar mit der Aufstellung der Schilder wirksam", sagte Katrin Obermann von der Plauener Straßenverkehrsbehörde. Sie ergänzt jedoch im selben Atemzug: "Die Kontrolle der Parkzonen erfolgt während der Änderungen mit Kulanz und Fingerspitzengefühl."

Bis zum Sommer wollen die Mitarbeiter des Bauhofs überall die passenden Schilder aufgestellt haben. Der neue Zuschnitt der Plauener Anwohnerzonen ist dann abgeschlossen. Der Stadtrat hatte die Überarbeitung im Juni des vergangenen Jahres festgezurrt, als das künftige Parkraumkonzept für die Innenstadt beschlossen wurde. Die Anzahl der Anwohnerzonen verringert sich demnach von ursprünglich elf auf acht. Teilweise sind zwei Bereiche zu einem einzigen zusammengelegt worden, andere wiederum wurden neu zugeschnitten. Ein Bereich in der Neundorfer Vorstadt ist dazugekommen.

Ewig wird die Kulanz des Plauener Ordnungsamts allerdings nicht andauern. Wer von dem neuen Zuschnitt der Anwohnerparkzonen betroffen ist, sollte deshalb recht zügig im Rathaus, Fachgebiet Straßenverkehrsbehörde, seine Karte umtauschen. Der Wechsel ist kostenlos. Und offenbar geht er auch recht schnell und unbürokratisch über die Bühne.

Ist durch den Neuzuschnitt das Interesse an den Anwohnerparkplätzen eher größer oder eher kleiner geworden? Auf diese Frage weiß Katrin Obermann von der Straßenverkehrsbehörde keine Antwort - zumindest noch nicht. "Die Bewohner, die neu in eine Zone aufgenommen wurden, brauchen noch etwas Zeit, um sich mit diesem Thema vertraut zu machen, ehe sie vielleicht einen Antrag stellen werden", schätzt sie ein. Von Interesse ist dieses Thema im Plauener Rathaus aber durchaus. Wenn die Umsetzung des Parkraumkonzepts abgeschlossen ist, wollen Katrin Obermann und ihre Kollegen sich genau anschauen, wie die Plauener darauf reagiert haben. "Die Änderungen im Parkverhalten durch das Raumkonzept werden verfolgt, ausgewertet und vorgestellt", kündigt sie an.

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres soll's soweit sein.