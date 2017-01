Internationaler Haftbefehl: Mann in Plauen festgenommen

erschienen am 11.01.2017



Plauen. Polizisten des Plauener Reviers haben am späten Montagabend einen internationalen Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Syrer vollstreckt. Der Mann wohnte unter falscher Identität in einem Haus an der Wettinstraße, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der zielführende Tipp zum Aufenthalt des Gesuchten erreichte die Polizei durch Zeugenhinweise von Landsleuten. Die Polizisten nahmen daraufhin den Gesuchten widerstandslos in dessen Wohnung fest.

Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Laut Haftbefehl aus den Vereinten Arabischen Emiraten wird der Mann wegen Betruges in erheblichen Größenordnungen gesucht. (fp)