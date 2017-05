Jugendliche nach Einbruch geschnappt

erschienen am 20.05.2017



Plauen. Vier jugendliche Einbrecher sind am Freitagabend von der Polizei auf der Bahnhofstraße in Plauen gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Anwohner auf die Gruppe aufmerksam, als diese sich lärmend an einem Getränkeautomaten vor den Kolonaden zu schaffen machten. Drei Jungen und ein Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten den Automaten aufgebrochen und mehrere Flaschen Cola und Bier gestohlen. Dabei verursachten sie einen Schaden von über 500 Euro. Die vier Deutschen konnten noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes durch die eingesetzten Beamten gestellt werden.

Dabei widersetzten sich ein 15-Jähriger und sein 16-jähriger Bruder den Maßnahmen der Beamten und mussten schließlich am Boden mit Handfesseln fixiert werden. Ein 33-jähriger Polizeianwärter wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Brüder verbrachten den Rest der Nacht im Gewahrsam. Neben Diebstahl im besonders schweren Fall haben sie sich auch wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte zu verantworten. (fp)