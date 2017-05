Jugendlicher bei Auseinandersetzung schwer verletzt

erschienen am 19.05.2017



Plauen. Bei einer Auseinandersetzung am Goetheplatz in Plauen ist am Donnerstagabend ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten zwei Jugendliche auf das Opfer eingeschlagen, bis dieses am Boden lag. Ein Zeuge hatte schließlich die Polizei gerufen. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige erstattet. (fp)