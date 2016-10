Juwelierin baut mit Edelsteinen Stress ab

Sechs Jahre lang hat Sigrun Gruschwitz auf zwei Hochzeiten getanzt. Neben der Arbeit im eigenen Uhren- und Schmuckgeschäft behandelte sie in ihrer Naturheilpraxis. Auf Dauer sei das nicht mehr zu schaffen gewesen, sagt sie.

Von Sabine Schott

erschienen am 15.10.2016



Plauen. Sigrun Gruschwitz strahlt von innen heraus. Denn sie weiß, dass sie sich richtig entschieden hat: Ab dem neuen Jahr will sich die vogtlandweit bekannte Plauener Geschäftsfrau und Schmuckdesignerin nur noch ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin widmen.

Die Ausbildung dazu hatte sie schon im Jahr 2003 begonnen. Seit mittlerweile sechs Jahren arbeitet die ausgebildete Uhrmacherin parallel in ihrer Naturheilpraxis. Hierbei sei ihr zugutegekommen, dass sie zuhören und analysieren könne, sagt die 48-Jährige, die sich auch in der Homöopathie gut auskennt. "Jedoch die Zeit gleichberechtigt zu verteilen, das hat nicht mehr funktioniert", stellt sie rückblickend fest. Es hätte nicht ewig so weitergehen können.

Ihr Bauchgefühl sei zuerst da gewesen, beschreibt die im Sternzeichen Jungfrau Geborene. Die umfassende Änderung der Lebenssituation habe sie freilich mit dem Kopf abgestimmt. "Wobei", schränkt sie ein, "hätte ich zu lange nachgedacht, wäre es wahrscheinlich nicht so gekommen, wie es jetzt ist." Auch für sie gelte schließlich, was sie den Menschen sage, die heilpraktische Hilfe bei ihr suchen: dass manchmal ein kleiner Impuls reicht, um (wieder) ins Gleichgewicht zu kommen.

Wenn Gruschwitz erzählt, ruhig, gefühlvoll und freundlich, glaubt man ihr ungesehen, dass gerade sie mit Energiearbeit und Kinesiologie einiges erreichen kann. Blockaden lösen, Stress und Ängste abbauen zum Beispiel. "Zum Teil kann dies auch mit Edelsteinen gelingen. Sie regen die Selbstheilung an", erklärt die Juwelierin mit der Schwäche für Perlen. Eine solche Kette trägt sie besonders gern. In dieser sind ein rosafarbener und ein grüner Turmalin eingearbeitet. Diese Edelsteinart ist etwa dafür bekannt, dass sich sein Träger besser konzentrieren kann.

"Wo gehen wir denn jetzt hin?", würden manche treuen Kunden fragen. Das könne sie nicht pauschal beantworten, so Gruschwitz. Insgeheim hoffe sie, einen Nachfolger aus dem Uhrmacher- oder Goldschmiedehandwerk für ihr Familienunternehmen zu finden. Bevor sie den Schlüssel letztmalig im Schloss umdreht, werden aber wohl noch jede Menge Kunden aus dem Vogtland in den Laden gegenüber der Lutherkirche strömen - wie schon seit Tagen. Einige hätten Gruschwitz erzählt, dass sie ein Schmuckstück als Erinnerung ans Geschäft kaufen würden. Schließlich ließen sich viele seit zwei Generationen von Gruschwitz beraten. "Also ist der Abverkauf meines Sortiments vor allem ein Dankeschön an meine Stammkundschaft", so Gruschwitz.

Ihr größter Dank aber gelte der Familie und Mitarbeiterin RitaHergenhahn: "Ohne deren Unterstützung hätte ich's nicht gewagt."