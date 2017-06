Kahlschlag in Schrebergärten: Alle Waldbäume müssen weg

Konifere, Lärche und Co. sollen aus den vogtländischen Sparten komplett verschwinden. Dagegen regt sich Widerstand. Aber es geht um viel Geld.

Von Gunter Niehus

erschienen am 14.06.2017



Plauen. Manchmal berührt Gudrun Zeh die Holzstümpfe in ihrem Garten - selbst wenn es sie schmerzt. "Es waren fünf große, stattliche Bäume", sagte die Plauenerin. "Ihr Durchmesser betrug bis zu 40 Zentimetern." Gudrun Zeh musste eine Lärche, eine Kiefer und drei Fichten aus ihrem Garten in der Sparte "Seehaus" fällen lassen. So wie alle anderen Schrebergärtner in der Anlage.

Dieser Kahlschlag wurde zwar 2014 von der Mitgliederversammlung abgesegnet. Besser macht es das aus Sicht von Gudrun Zeh aber nicht. "Nadelbäume erfüllen eine wichtige Aufgabe", betonte sie. "Je kleiner das Grünzeug - also Nadeln oder Blätter - um einen Zweig verteilt ist, desto größer ist die Gesamtoberfläche. Und desto mehr Sauerstoff wird produziert." Dass in Zeiten von Erderwärmung und Luftverschmutzung ausgerechnet diese natürlichen Luftreiniger der Kettensäge zum Opfer fallen, findet sie frevelhaft. "Die Bäume sind weg und nichts kann sie wiederbringen", so die Plauenerin. "Aber ich hoffe, dass Vernunft einkehrt. Und nicht andernorts weiter gefällt wird."

Im Moment sieht es aber nicht nach einem Stopp für die Säge aus. Sowohl "Seehaus"-Vorsitzender Ralf Müller als auch Gerd Steffen, Geschäftsführer des Regionalverbands Vogtländischer Kleingärtner, stehen hinter dem Beschluss, Konifere, Lärche und Co. zu fällen. "Das ist kein böser Wille, aber wir sind nun mal an die gesetzlichen Vorgaben gebunden", sagte Ralf Müller gestern. "Waldbäume sind in Kleingärten einfach mal nicht zugelassen."

In der Vergangenheit habe man oft alle Fünfe gerade sein lassen, aber das ist ihm mittlerweile zu heikel. "Daran hängt nämlich unter anderem die Gemeinnützigkeit unseres Vereins." Werde diese aberkannt, steige die Pacht pro Quadratmeter von 10 Cent auf 2,10 Euro. "So etwas ist in Sachsen durchaus schon vorgekommen", sagte Müller. "Das kann sich bei uns aber nicht jeder leisten. Demnächst haben wir eine Begehung durch das Landratsamt. Da wird auch auf Waldbäume kontrolliert."

Die entsprechenden Paragrafen gelten nicht nur für das "Seehaus". "Wir sind dabei, die Waldbäume in all unseren Sparten fällen zu lassen", sagte Regionalverbands-Geschäftsführer Steffen. Zum einen natürlich, um die Gemeinnützigkeit zu behalten. Doch es gebe noch einen zweiten Aspekt: "Wenn so ein Waldbaum umfällt und jemanden verletzt oder etwas kaputt macht, zahlt das keine Versicherung", so Gerd Steffen. "Weil der Baum dort ja eigentlich gar nicht hätte stehen dürfen. Auch so ein Fall ist durchaus schon vorgekommen."

All diese Argumente kennt Gudrun Zeh zur Genüge. Aber überzeugt ist sie nicht. "Es kann doch nicht darum gehen, ein Gesetz um seiner selbst Willen durchzusetzen", ist sie überzeugt. "Gesunde Bäume zu fällen, hat einfach nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun."