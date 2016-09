Kaltblut Eddies groÃŸer Tag

Kaltblut Eddies großer Tag

Elegante Dressuren, atemberaubende Hindernisrennen und lustige Schaubilder: die Großfriesener Pferdeschau bot allerhand Kurzweil. Ein 19-jähriger Hengst mauserte sich dabei zum Helden des Tages.

Von Sarah Hofmann (Text) Und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 06.09.2016



Großfriesen. 30 Frauen, Männer und Kinder kamen nicht gegen Eddi an. Sie zogen aus Leibeskräften an einem dicken Seil. Doch das Rheinisch Deutsche Kaltblut Eddie gab unter der Führung seines Besitzers Uwe Scholz nicht nach und zog die Truppe souverän über den Platz. Und das, obwohl Eddi mit seinen 19Jahren fast als Methusalem unter den Kaltblütern gilt.

Davon war am Sonntagnachmittag zur 21. Großfriesener Pferdeschau jedoch nichts zu merken. Denn der Hengst wurde immer wieder ins Programm eingebunden. Er bestritt das Tauziehen, zog Schaubilder und machte auch bei der komödiantischen Vorführung einer Turntruppe eine gute Figur. Die Turner zeigten auf Eddis Rücken verschiedene Figuren. Später spielte das ausdauernde Pferd auch noch Pushball. Die Zuschauer honorierten dies mit Applaus und viel Gelächter.

Doch nicht nur Eddi sorgte für Unterhaltung. "Etwa 40 Pferde und 50 Reiter und Gespannfahrer sind in diesem Jahr dabei. Manchmal teilen sich mehrere Menschen ein Pferd", sagte Organisatorin Diana Primas vom Verein Pferdefreunde Großfriesen. Wie sie erzählt, kamen die Teilnehmer aus dem gesamten Vogtland, aus Bayern und auch aus Westsachsen. 16 verschiedene Programmpunkte wurden aufgefahren, darunter Stuhlreiten, Reiterspiele, ein kunstvoller Bändertanz und waghalsiges Hindernisfahren mit Zweispännern.

Etwa Tausend Besucherfanden trotz des durchwachsenen Wetters den Weg nach Großfriesen. Für viele ist der Besuch der Pferdeschau eine feste Größe im Kalender, einige haben auch einen persönlichen Bezug zur Schau. So zum Beispiel Isabel Schneider. Die 35-Jährige Straßbergerin besuchte die Schau mit ihrem erst fünf Monate alten Töchterchen Julika - hauptsächlich um der älteren Tochter Leonie zuzujubeln, die unter anderem bei Stuhlreiten mitmachte. "Erst waren wir nur als Zuschauer dabei. Doch dann bekam meine Tochter ein Shetlandpony und hat gemeinsam mit dem Opa am Programm teilgenommen", sagt die Straßbergerin.

Leonie Schneider stieg schon mit drei Jahren aufs Pferd und auch die kleine Julika wird wohl in Gesellschaft der behuften Vierbeiner aufwachsen. "Ich denke, sie muss, die große Schwester redet schon jetzt auf sie ein", sagt Isabel Schneider.

Wie bei den Schneiders, ist auch die Familie von Christian Partzsch und Ines Hoffmann aus Thiergarten komplett mit Pferdeliebe infiziert.

"Ich nehme heute selbst nicht teil, aber mein Pferd Sir Fatimo macht bei der Dressurquadrille mit", sagt Ines Hoffmann, die sich gemeinsam mit ihrem 11-jährigen Sohn Tristan, ebenfalls ein begeisterter Reiter, ins Publikum mischte. Christian Partzsch schwang sich beim Pushball in den Sattel, eine Art Fußball zu Pferde mit überdimensioniertem Ball.

Doch auch viele Zuschauer, die keinen persönlichen Bezug zum Geschehen hatten, bekamen leuchtende Augen während der mehrstündigen Schau. Und wer weiß, vielleicht nimmt ja der ein oder andere zur Pferdeschau kommenden Jahr hoch zu Ross teil.