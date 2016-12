Kartons verstopfen die Papiercontainer

In Zeiten des wachsenden Internethandels wird es immer schlimmer: Versandkartons in Hülle und Fülle landen in den blauen Tonnen. Wie es aussieht, macht sich kaum noch einer die Mühe, Kartons vorher aufzufalten, damit mehr Platz für alle bleibt.

Von Sabine Schott

erschienen am 20.12.2016



Plauen. "Vor Weihnachten ist's schlimm, alles wird in die blauen Tonnen reingeschleudert, keiner nimmt Rücksicht", redet sich ein Preißelpöhler in Rage. Der Anwohner meint die Papier-Container an den zentralen Standplätzen im Stadtteil, glaubt aber, dass es in vielen anderen Wohnvierteln wohl auch so aussieht.

"Da müsste gleich ein Schredder mit eingebaut sein", sagt ein Mieter der angrenzenden Gluckstraße. Mit der Idee konfrontiert, findet Uwe Schink das nicht gut. Der Geschäftsführer der Kreisentsorgungsgesellschaft Vogtland (KEV) sagt, dass das für die nachfolgende Sortierung eher hinterlich wäre: "Wir trennen Zeitungen von Pappe und Müll." Das Altpapier werde der Wiederverwertung zugeführt. Auch seien Sicherheitsaspekte zu beachten - egal, ob es sich um die 240-Liter-Tonnen der haushaltsnahen Abholung handelt oder um Papiercontainer mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern.

Ein Problem sind übervolle Papiercontainer durch Kartons in Schinks Augen nicht. "Sicher gibt es im Rahmen der täglichen Entsorgung, egal ob Papier oder Restmüll, hier und da übervolle Tonnen", räumt er ein. Das hänge auch mit veränderten Einkaufsgewohnheiten der Menschen zusammen, dem Bestellwahn, ist er sich mit den beiden Preißelpöhlern einig, denen es vorm Verpackungsmüll der Festtage graut.

Schink aber gibt Entwarnung: Selbstverständlich werde zu Stoßzeiten zusätzlich geleert, teilweise sogar zweimal am Tag. Der Chef versichert, dass "Mann und Maus" unterwegs sein werden, um die "Feiertagshäufen" zu beseitigen. Ein Aufstellen von Extra-Behältern sei logistisch allerdings nicht möglich, sagt Schink.

Im aktuellen Abfallwegweiser des Vogtlandkreises, der jetzt in den Briefkästen lag, wird unterdessen gesondert auf sperrige Pappen und Kartons hingewiesen: Sie können zum Abholtermin auch neben die blauen Tonnen gestellt werden - jedoch nur bei schlanken Haushaltstonnen, nicht am Sammelcontainer. Einige Verpackungen erfordern ein Vorsortieren, etwa Pralinenschachteln - wegen der Kunststofffolien, heißt es im Heft.

Verschmutztes Papier gehört laut Amt für Abfallwirtschaft nicht in die Tonnen - drinnen finden kann man's freilich öfter. "Deshalb greife ich da nicht rein, sonst würde ich da vielleicht auch mal selbst kleiner machen", sagt der Anwohner von der Gluckstraße.

Für weniger Verpackungen von Beginn an plädiert Ute Heinz, die mit ihrem Ehemann Herbert das Café Heinz an der Jößnitzer Straße führt. Und sie hat noch eine Idee: "Die Kids könnten wieder Altpapier sammeln." Das müsse nur etwas mehr honoriert werden, sagt sie.