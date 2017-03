Knochenmarkspende für Baby Karl aus Werda: Wie die weltweite Suche abläuft

Baby Karl leidet an der Marmorknochenkrankheit. Die Ärzte könnten es mit frischem Knochenmark heilen - aber von wem? Die Suche nach einem Spender dauert Wochen.

Von Manuela Müller

erschienen am 23.03.2017



Plauen/Werda. In ganz Sachsen lassen in diesen Tagen Erwachsene ihren Speichel testen. Heute in Aue, morgen in Plauen. Sie wollen Karl helfen, dem kleinen Jungen aus Werda. Anhand des Speichels lässt sich herausfinden, wer sich als Knochenmarkspender für das Baby eignet. Während sich die Sachsen untersuchen lassen, läuft in den Datenbanken weltweit ein Gen-Abgleich mit potenziellen Spendern.

Claudia Fuchs ist Koordinatorin für Knochenmarkstransplantationen an der Uniklinik Ulm und hat die Suche veranlasst. Weltweit seien rund 24 Millionen Menschen in Spender-Datenbanken registriert, die meisten davon in Deutschland. Die Chancen für Karl, dass es dort einen genetischen Zwilling gibt, stehen 50 zu 50. "Für etwa die Hälfte der Patienten finden wir innerhalb weniger Wochen einen Spender", sagt Claudia Fuchs.

Für Baby Karl läuft die Zeit davon. Ihm soll schon in den nächsten vier Wochen gesundes Mark transplantiert werden, weil die Krankheit schnell voranschreitet. Karl leidet an infantiler Osteopetrose, einer seltenen Form der Marmorknochenkrankheit, die bereits seine Augen trübt. Eines von 200.000 Neugeborenen kommt damit zur Welt. Für die Eltern ist das Risiko zu groß, auf das Ergebnis der weltweiten Spendersuche zu warten. Wäre es negativ, bliebe ihnen keine Zeit mehr für eine Typisierungsaktion im Vogtland.

Geprüft werden zehn Gewebemerkmale. Neun müssen übereinstimmen. "Bei dieser Erkrankung wäre mir ein 10-von-10-Spender lieb", sagt Claudia Fuchs. Findet sich jemand, nimmt die Uniklinik Ulm Kontakt auf. Bis zur Transplantation fänden mehrere Voruntersuchungen statt. Wenn der genetische Zwilling nicht auftaucht, entnehmen die Mediziner Karls Eltern Stammzellen. Die passen jedoch nur zur Hälfte mit denen des Jungen überein, so die Transplantations-Koordinatorin.

Vanessa und Thomas Müller sind nicht die einzigen Vogtländer, die um das Leben ihres Kindes kämpfen. Im Internet fanden sie ähnliche Aufrufe wie ihren - für ein Baby aus Plauen und ein Mädchen aus Reichenbach. Für das Baby fand sich bereits ein Spender. Für die 13-jährige Lara gibt es am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr eine Typisierungsaktion bei der Awo Reichenbach. Ob für Lara oder für Karl - wer seinen Speichel prüfen lässt, dessen Daten kommen in eine bundesweite Datei.

Testen lassen kann man sich zum Beispiel morgen zwischen 10 und 17 Uhr im Plauener Vogtland-Klinikum (Aufnahme-Lounge). Auch das Deutsche Rote Kreuz bietet in seinen Blutspendezentren an, Tests durchzuführen.