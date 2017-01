Kohle oder Kultur - Die Suche nach den neuen Villen-Eignern

Die Stadt schreibt zwei herrschaftliche Häuser in der Elsteraue zum Verkauf aus. Geld muss jeder Interessent auf den Tisch legen. Aber das reicht nicht.

Von Gunter Niehus

erschienen am 25.01.2017



Plauen. Hier wohnt man nicht. Hier residiert man. Julia Brautschek ist der Stolz anzumerken, wenn sie Besucher in den Salon im ersten Stock führt. "Die Decke hat wirklich was", sagt die Sachbearbeiterin der Plauener Gebäude- und Anlagenverwaltung. Sie betreut die beiden Villen an der Plauener Hofwiesenstraße, für die die Stadtverwaltung einen Käufer sucht. In einer davon - es ist jene mit der Hausnummer 12 - hat sich besonders viel von der alten Pracht erhalten.

Ende des 19. Jahrhunderts lebte in dem Haus der Fabrikant August Hempel. Er war es wohl, der die prächtige, holzgeschnitzte Decke in Auftrag gegeben hat, die aus einem schlichten Haus ein Anwesen macht. Dazu kommen ein herrschaftlicher Balkon, bunte Glasfenster im Treppenhaus, Parkettboden, Stuck an den Decken - in der rund 130 Quadratmeter großen Wohnung würde es sich auch heute noch prächtig wohnen lassen.

Mieten kann man die Räume im ersten Stock aber nicht - sondern nur kaufen. Und zwar mit dem ganzen restlichen Haus samt Garten. So hat es die Stadtverwaltung vorgeschlagen und so haben es die Mitglieder des Stadtbau- und Umweltausschusses beschlossen. Ob das klappt, ist noch völlig offen. "Also ich würde die Gebäude auf keinen Fall kaufen", sagt Plauens bekanntester Baulöwe Frank Müller. Und schränkt im selben Atemzug ein: "Zumindest jetzt noch nicht." Müller hat kein Problem mit den Villen selbst. Wohl aber mit dem Standort. "Die Elsteraue ist kein gewachsenes Gebiet", schätzt er ein. "Es gibt dort zum Beispiel kaum Geschäfte. Aber die Stadt will das Gebiet ja entwickeln. In fünf Jahren kann das also völlig anders aussehen."

Müller wäre aus Sicht der Stadt wohl ohnehin nicht der Wunschkandidat. Denn reine Wohnungen sind laut Baubürgermeister Levente Sárközy nur die zweitbeste Lösung. Die Stadt hofft eigentlich auf die Ansiedlung von Gewerbe. Nach diesem Kriterium käme Alexander Schlesier eher in Frage. Der geborene Plauener könnte sich vorstellen, in einem der Häuser ein Steampunk-Museum errichten - ein retro-futuristisches Panoptikum, wie er selbst es nennt. Bei dieser Kunstgattung werden technische Errungenschaften verschiedener Epochen vermischt. Schlesiers Computer hat beispielsweise eine Kurbel, eine altehrwürdige Schreibmaschinentastatur und stanzt Lochstreifen. Damit - und mit anderen, genauso fantasievollen Exponaten - könnte er Besucher an die Hofwiesenstraße locken.

Doch die Stadt will Geld sehen - und vermutlich nicht wenig. Der Preis spielt für den Zuschlag zwar nicht die einzige Rolle, aber die mit Abstand wichtigste. Ob Schlesier da mithalten kann, ist fraglich. "Damit vergibt Plauen die Chance, längerfristig auf die Stadtkultur Einfluss nehmen zu können", so der Künstler. "Den Zuschlag sollte erhalten, wessen Konzept am besten in die Umgebung passt, mit benachbarten Einrichtungen wie den Weberhäusern oder dem Malzhaus interagiert und dabei nachhaltig auf die Kulturlandschaft Plauens einwirkt."