Kreativmarkt lockt tausende Besucher

Maler, Schmuckdesigner oder Anbieter von Laubsägearbeiten: In der Festhalle waren viele Kreative dabei. Und doch kann sich der Veranstalter noch größere Resonanz vorstellen.

Von Peter Albrecht

erschienen am 20.02.2017



Plauen. Mehrere tausend Besucher haben am Samstag und Sonntag die Gelegenheit genutzt, die knapp 60 Stände im Foyer und im großen Saal der Festhalle zu besuchen und sich dort nach Kunst und nach Kunsthandwerklichem umzuschauen. Die Aussteller kamen aus Plauen, aber auch aus Gera, Chemnitz und anderen weiter entfernten Orten. Veranstalter waren Antonio Andrilli und seine Frau Erika Koopmann aus Greiz. Sie haben diesen Markt bereits zum vierten Mal organisiert.

Obwohl doch bereits am Samstagmittag reichlich Besucher zu sehen waren, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, wünschte sich Erika Koopmann noch ein bisschen mehr Resonanz. "In Gera sind wir mehr in der Stadtmitte", berichtete sie vom Kreativmarkt in der thüringischen Stadt. Vielleicht liege es in Plauen daran, dass sich die Festhalle etwas weiter am Stadtrand befinde.

Diesen Gedanken, etwas weiter ins Stadtzentrum zu gehen, hat Aussteller Werner Frank auch gehabt, als er sich vor Kurzem entschlossen hat, seinen Laden von der Breitscheidstraße an die Stresemannstraße zu verlegen. Im März will er dort öffnen, verriet er am Samstag hinter seiner Maschine. Er stellte am Wochenende vor den Augen des Publikums Laubsägearbeiten her. Dass bei solchen Messen nur geschaut und nicht gekauft wird, konnte er nicht bestätigen. "Die Leute kaufen auch und Selbstgemachtes ist im Kommen", zeigte er sich überzeugt.

Uwe Heinel aus Plauen hatte sich mit seinen Ölbildern in die hinterste Ecke des Saales an den Bühnenrand begeben. Der 46-Jährige war mit seinen Arbeiten am Wochenende zum ersten Mal bei dem Kreativmarkt vertreten gewesen. "Hier haben die Leute mehr Platz, hier wird nicht so geschoben", zog er einen Vergleich mit dem Malzhaus, in dem bis vor Kurzem jeweils zur Adventszeit eine ähnliche Veranstaltung in verhältnismäßig engen Räumen stattgefunden hat.

Verkaufen könne man bei solchen Märkten schon ein paar Bilder. "Es gibt eine Handvoll Leute, die Bilder kaufen", sprach er aus Erfahrung. Diese Käufer müsse man eben finden. Aber das Verkaufen sei ihm nicht unbedingt das Wichtigste: "Man kann hier auch gute Gespräche führen mit den Leuten", meinte Heinel. Sein mehr als zehn Jahren malt er vogtländische Landschaften, aber auch Ansichten vom Mühlgraben und Ähnliches auch auf Wunsch. "Das fließt mit ein", antwortete der Maler auf die Frage, ob er von der Kunst leben kann. An der Forststraße hat er einen Laden.

Das Angebot in der Festhalle war vielfältig. Die Palette reichte von Holz über Keramik, Textilien und Seife bis hin zu Schmuck und vielen anderen handgefertigten Unikaten. Dicht umringt war etwa auch ein Stand, an dem es Karten gab, die beim Auseinanderklappen kleine Kunstwerke zutage förderten: zum Beispiel Segelschiffe oder Bäume mit reizvollem Astwerk. Für viele Besucher war etwas dabei an den Ständen.