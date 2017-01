Kreuzfahrt in schwerer See: Vogtländer durchgeschüttelt

Das Kreuzfahrtschiff "Aida prima" ist auf der Nordsee in das Sturmtief Egon mit sieben Meter hohen Wellen und Windstärke 10 geraten. Es gab Verletzte. Zwei Plauener erlebten das Geschehen.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 18.01.2017



Plauen. Es war ihre erste Kreuzfahrt. Und man hatte sie gewarnt: Im Januar ist auf der Nordsee mitunter mit schwerer See zu rechnen. Aber das, was Sandy Walter und Karsten Repert aus Plauen letztlich an Bord der "Aida prima" erlebten, übertraf ihre Erwartungen: "Wir hatten sechs wunderschöne Tage, nur der siebte war gruselig", sagt er. "Diesen Freitag, den 13., vergessen wir nie", sagt sie.

Nach Stationen in Southampton, Le Havre und Rotterdam sowie Busausflügen nach Paris und Amsterdam geriet die "Aida prima" auf der Rückfahrt nach Hamburg in das Sturmtief Egon mit Windstärke 10 und sieben Meter hohen Wellen. Zwei Brecher trafen gegen 21 Uhr das 300 Meter lange Schiff und brachten es vorübergehend in eine Schräglage, die Passagiere als bedrohlich empfanden.

Sandy Walter: "Mit der Zeit schaukelte das Schiff immer mehr. Dann kamen zwei wirklich große Brecher, das Schiff geriet in Schräglage und ganz viel Geschirr ging kaputt. Auf Deck 15 lief der Pool aus", schildert die Operationstechnische Assistentin. das Erleben an Bord. "Wir sahen, wie ein Verletzter durch das Theatrium getragen wurde und wie junge Leute bereits mit Schwimmwesten unterwegs waren. Dann wurden wir alle gebeten, unsere Kabinen aufzusuchen."

"Dass wir im Januar mit schwerer See rechnen müssen, darauf hatten wir uns eingestellt. Wir haben sogar einen Tag länger frei genommen, falls wir wegen des Wetters mit Verspätung nach Hamburg zurückkehren", schildert Repert auf Nachfrage der "Freien Presse". Umso unverständlicher sei gewesen, dass der Kapitän offensichtlich sehenden Auges in den Sturm fuhr: "Den Hafen von Zeebrügge hatten wir am 11.Januar wegen des schlechten Wetters ausgelassen. Aber am 13. Januar sind wir trotz Sturmwarnung nach Hamburg gefahren. Warum?" fragt sich das Paar. Seine Vermutung: "In Hamburg warten immer so um die 3000 neue Passagiere. Es hatte den Anschein, dass der Zeitplan am Austauschtag wichtiger war, als eine sorgenfreie, aber verspätete Rückreise."

Die Reederei hatte bereits am 12.Januar zwei Lotsen von Hamburg nach Rotterdam fliegen lassen. Die Erklärung per Bordlautsprecher: "Es wäre zu gefährlich, die beiden Lotsen auf See an Bord zu nehmen." Man wusste also bereits tags zuvor, dass es am Freitag, dem 13., ungemütlich werden würde, folgern die Plauener. Auch der Lotse aus Rotterdam konnte nach dem Ablegen wegen des Wellenganges nicht mehr von Bord.

Nachdem das Schiff in die Schieflage gekommen war, habe der Kapitän den Kurs geändert. Nur eine Stunde später hatte die "Prima" wieder eine ruhigere Zone erreicht. Was den Plauenern wichtig ist: "Bis auf diesen Freitag, den 13., kann man von einem traumhaften Urlaub sprechen. Das riesige Schiff und die Städte sind ein wirkliches Erlebnis. Nur die Naturgewalten so herauszufordern, war nach unserem Empfinden nicht in Ordnung. Das rechtfertigt auch der wirtschaftliche Druck nicht." Die beiden waren froh, als sie wieder Boden unter den Füßen hatten. Der Eindruck ihrer Ankunft in Hamburg, wo Krankenwagen am Kai warteten, bleibt haften.

Eine Sprecherin der Aida-Flotte bestätigte der Nachrichtenagentur DPA drei Verletzte. Zwei hätten sich Prellungen zugezogen, einer eine Fraktur. "Das Schiff war zu jeder Zeit sicher", sagte die Sprecherin. Die Crew habe das Schiff "besonnen in die Elbe" Richtung Hamburg gefahren. Die Folgen der Wellen seien behoben. (mit dpa/kare)